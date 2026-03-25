Planas considera "impresionante" las ayudas al medio rural por Irán y cuestiona al PP si votarán a favor

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "impresionante" el paquete de ayudas por valor de más de 877 millones de euros, aprobado la semana pasada por el Gobierno para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores a paliar el impacto del conflicto en Irán.

"El pasado viernes aprobamos un paquete realmente impresionante, 877 millones de euros para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores. Y ahora la pregunta es, ¿el Gobierno ha cumplido? ¿Va a cumplir el Partido Popular? ¿Van a ustedes a votar a favor de agricultores, ganaderos y pescadores?", ha cuestionado Planas al ser cuestionado en la sesión del control del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Planas, que fue preguntado por el diputado de Junts per Catalunya, Isidre Gavin, sobre los temas en los que está trabajando Agricultura para ayudar en la competitividad del sector agrario y ganadero, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ha subrayado que hay que estar "orgullosos" de que España sea una potencia agroalimentaria de la cual, Cataluña es "un pilar fundamental".

"Producir no es fácil para un agricultor, ganadero o pescador, pero tenemos mecanismos de atenuación de los riesgos como la Política Agrícola Común (PAC), los seguros agrarios o las ayudas de Estado, que desde que soy ministro se han superado los 8.000 millones de euros de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores. Y efectivamente la competitividad está basada en la seguridad, está basada en la calidad y en todas las inversiones que llevamos a cabo en materia de digitalización, de modernización del regadío, de las nuevas técnicas de edición genómica", ha subrayado.

Por otro lado, el titular de Agricultura ha señalado que le gustaría que el Congreso votara a favor y apoyara a la Agencia Estatal de Control de la Cadena Alimentaria, ya que considera que será "un gran instrumento" para todos los agricultores y ganaderos.