Planas destaca el trabajo de las delegaciones del Consejo Oleícola Internacional (COI)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los representantes de las delegaciones internacionales del Consejo Oleícola Internacional (COI) en Córdoba. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tenido este martes un encuentro con los representantes de las delegaciones internacionales del Consejo Oleícola Internacional (COI) que ya están en Córdoba para participar en los actos enmarcados en la celebración del Día Mundial del Olivo y la 122ª sesión plenaria del consejo de miembros del Consejo Oleícola Internacional (COI).

Planas ha puesto en valor "el importante papel que desempeña el COI como un ejemplo de cooperación internacional, basado en relaciones multilaterales, que garantiza la calidad de los aceites de oliva y facilita el comercio internacional de un producto clave en la dieta mediterránea".

El Consejo está compuesto por 21 miembros, en el que están representados 47 países --la Unión Europea (UE) participa como un solo miembro unificado-- que forman parte de esta organización que promueve normas y acuerdos a nivel mundial necesarios para avanzar de forma ordenada y proporciona una información fundamental para impulsar la transparencia en el mercado global.

España fue uno de los miembros fundadores del Consejo y actualmente participa como estado dentro de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación --España es líder en producción y exportación de aceite de oliva-- participa activamente en todas las acciones llevadas a cabo por el COI.