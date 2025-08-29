Planas dice que el arancel del 15% de EEUU "no le gusta" pero que no impedirá "seguir exportando intensamente"

Explica que la Comisión Europea "ha negociado y les ha asegurado que era lo único posible en estas circunstancias"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que el arancel del 15% promovido por Estados Unidos (EEUU) para los productos europeos "no le gusta", pero ha asegurado que no impedirá "seguir exportando intensamente" a dicho país.

"Ese arancel del 15%, que evidentemente no nos gusta, pero que no va a impedir que continuemos exportando de forma intensa a los EEUU", ha comentado el titular del ramo en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación antes de comenzar su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado.

En concreto, Planas ha sido cuestionado este viernes por el hecho de que la Comisión Europea (CE) haya cedido a la exigencia de la Casa Blanca de rebajar aranceles a productos agrarios y pesqueros procedentes de EEUU para garantizar, a cambio, una reducción de los recargos a la industria europea de la automoción, a fin de proteger este sector "vital".

MOVILIZACIÓN DE UNA "CIFRA MUY IMPORTANTE EN APOYO DE LAS EMPRESAS"

"Creo que ha sido un acuerdo que la Comisión Europea ha negociado y nos ha asegurado que era lo único posible en estas circunstancias", ha afirmado el político socialista al respecto, para luego añadir que el Gobierno "ha movilizado ya una cifra muy importante en apoyo de las empresas y de los particulares afectados".

En este sentido, Planas ha señalado que en dicho acuerdo "hay también una parte relativa a los contingentes con la tarifa reducida para determinados productos agroalimentarios y también otros de EEUU".

"El cálculo que hemos efectuado y el seguimiento tanto desde el Ministerio de Comercio como desde el Ministerio de Agricultura es que tiene un alcance muy limitado", ha detallado el líder del departamento de Agricultura, que ha indicado que "el caso del producto que quizás más les preocupaba era la almendra".

Sin embargo, Planas ha argumentado que "la entrada de un contingente limitado de toneladas lo es en relación con un arancel que era sólo del 1,2%", por lo que estiman que los efectos "van a ser muy limitados, por no decir nulos".

"Evidentemente estamos dispuestos, y nos comprometimos así con todos los participantes del sector en la reunión de ayer, en hacer un seguimiento muy cercano de todos los flujos de exportación, pero también de importación", ha destacado el político cordobés, que ha terminado concluyendo que "si hace falta tomar medidas las tomarán".

"Y también deberá tomarlas la Comisión Europea, porque evidentemente este acuerdo no es un acuerdo nacional, es un acuerdo europeo y por tanto el alcance europeo debe tener repercusiones europeas", ha zanjado Planas.