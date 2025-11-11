Planas pide al comisario Kadis más días de pesca para la flota española en el Mediterráneo

El Ministro De Agricultura, Pesca Y Alimentación, Luis Planas, Recibe Al Comisario De Pesca Y Océanos, Costas Kadis, En Su Tercera Visita A España - MAPA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abordado este martes con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en su tercera visita a España, los asuntos prioritarios de interés pesquero para España, entre los que destaca la pesca en el mar Mediterráneo para este año y 2026, así como la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre las perspectivas financieras y la simplificación de la Política Pesquera Común (PPC).

En concreto, en lo que se refiere al Mediterráneo, Planas ha solicitado al comisario europeo que la propuesta de la Comisión Europea (CE) y las negociaciones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de diciembre tengan en cuenta los esfuerzos realizados por los pescadores españoles.

Según el titular del ramo, la prioridad debe ser mantener la sostenibilidad e incrementar la rentabilidad, que debe traducirse en más días de pesca para 2026.

Respecto a las perspectivas financieras, Planas le ha trasladado que las cantidades son "insuficientes" para que el sector pueda hacer frente a los retos de futuro y que hay que preservar el carácter "común" de la PPC para asegurar una aplicación armonizada de esta política.

Planas, además, ha entregado al comisario de Pesca un documento de trabajo con propuestas concretas sobre la simplificación de la Política Pesquera Común.

Hay que recordar que España es partidaria de que se realice un ejercicio de simplificación de varios aspectos de esta política para una mayor eficiencia, creación de un marco más sencillo y adaptación a las necesidades reales de los sectores pesquero y acuícola.

Por otro lado, el comisario Costas Kadis ha informado a Planas del nuevo mandato negociador con Marruecos.