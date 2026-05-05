Planas pide más financiación europea para renovar la flota pesquera y avanzar en su descarbonización

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es’, a 23 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este martes una mayor financiación europea para renovar la flota pesquera y avanzar hacia un modelo "más descarbonizado, seguro y atractivo para los jóvenes", con recursos suficientes en las próximas perspectivas financieras de la UE que permitan apoyar al sector y acometer la modernización pendiente.

"Necesitamos una financiación suficiente para toda la tarea de apoyo a la flota y también para reconvertir y construir los barcos de pesca del siglo XXI", ha afirmado en declaraciones a su llegada a la reunión del Consejo informal de Pesca de la Unión Europea celebrado en Nicosia (Chipre).

El ministro ha enmarcado este debate en la evaluación de los diez años de la Política Pesquera Común, cuyo informe, elaborado por la Comisión Europea, constata, entre otras cosas, avances en la reducción de la sobrepesca y en la gestión de los recursos marinos, pero también alerta de recuperación "demasiado lenta" de las poblaciones y de algunos fallos en la aplicación de la normativa por parte de los Estados miembro.

Así, Planas ha destacado que más del 20% de las contribuciones al informe proceden de España, lo que, a su juicio, refleja el compromiso del país con la sostenibilidad pesquera. En este sentido, ha valorado los progresos realizados en la última década, especialmente en el ámbito del conocimiento científico que, según considera, permite fijar capturas sostenibles tanto en aguas comunitarias como en organizaciones regionales de pesca.

No obstante, ha discrepado del diagnóstico de Bruselas sobre las deficiencias detectadas, al considerar que estas no se explican solo por problemas en la implementación de las normas, sino también por un contexto distinto al de hace una década. "Esta Europa y este mundo no es el de hace diez años", ha añadido.

En este sentido, Planas ha insistido en la necesidad de situar la pesca dentro de la seguridad alimentaria y de reforzar la sostenibilidad económica del sector, así como abordar los retos de reconversión de la flota para hacerla "más segura desde el punto de vista laboral" y favorecer la incorporación de jóvenes.

El ministro también ha defendido el papel de España en la conservación marina a través de reservas y zonas protegidas, que ha calificado como una "aportación muy importante" al esfuerzo europeo.

Por otro lado, ha incidido en la necesidad de simplificar la normativa comunitaria y ha recordado que sigue pendiente la reforma del reglamento de aguas profundas del Mediterráneo occidental, una cuestión que considera "fundamental" para la flota española, especialmente la mediterránea.

Con todo, Planas ha apostado por aprovechar este debate con sus homólogos para sentar las bases del futuro del sector. "De lo que se trata en definitiva es de construir el sector pesquero del futuro", ha concluido.