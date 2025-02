Planas reclama "tranquilidad" ante posibles aranceles aunque reconoce cierta "preocupación"

Reitera que Mercosur es "una gran oportunidad" para el sector cárnico español

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por hacer una llamada a la "tranquilidad" al sector agroalimentario ante la imposición de posibles aranceles por parte de la Administración de Donald Trump, aunque no ha escondido cierta preocupación.

"Tranquilidad, visión de futuro y profesionalidad. Leo muchas cosas e hipótesis de futuro, por el momento, afortunadamente, no tenemos ninguna indicación precisa, puede haberla sin duda cuando se entra en un comercio no basado en reglas", ha asegurado Planas durante la inauguración de la IV feria internacional del sector cárnico 'Meat Attraction' en Madrid.

Sin embargo, el titular del ramo no esconde cierta "preocupación" ante la incertidumbre que hay en el contexto internacional. "Vamos a ver las cosas, responderemos a ellas y evidentemente la clave está en la diversificación, que es lo que estamos haciendo. Tranquilidad no significa que no haya preocupación", ha precisado.

En este contexto, el ministro de Agricultura apuesta por la diversificación y seguir creciendo en otros mercados, por lo que considera que esta feria es "fundamental" para la internacionalización de los productos cárnicos. Así, ha destacado que el sector cárnico español cerró con una facturación de más de 33.000 millones de euros y supone el 27% del conjunto de la industria agroalimentaria nacional.

"No somos un país que miramos hacia adentro, sino que miramos hacia afuera. El acuerdo con Mercosur es también una gran oportunidad para nuestro sector cárnico, es verdad que hay quien ve desde el punto de vista del vacuno o del avícola una competencia, pero es una gran oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovechar", ha reiterado.

DEFIENDE UN ETIQUETADO QUE NO ENGAÑE AL CONSUMIDOR: "CARNE ES CARNE"

En el marco de la inauguración de Meat Attraction, Planas ha defendido un etiquetado claro y no engañar al consumidor. "Carne es carne y lo que no es carne, no es carne. Permítame decirlo con esa claridad, pero no debe engañarse al consumidor que compra un producto cárnico y que debe saber que quien lo compra que es carne", ha señalado.

"Efectivamente hay otros tipos de producción, pero deben diferenciarse claramente de los productos cárnicos", ha reiterado el titular del ramo, ante el etiquetado de productos veganos como si fueran carne.

Además, el titular de Agricultura ha apostado por la sostenibilidad, que es un tema que "está en permanente debate". "La producción sostenible de alimentos es la única vía para dar continuidad a algo que es una necesidad del conjunto de la sociedad, un elemento clave de la creación de riqueza y de empleo en España, pero además, tenemos que hacerlo respetando las condiciones de nuestro medio ambiente, que tenemos que cuidar", ha subrayado.

"Todo el sector ganadero ha sido particularmente cuidadoso en los últimos años, desde el punto de vista de la alimentación animal, pero también de la utilización y el tratamiento de los subproductos de la producción animal, como, por supuesto, en los temas relacionados al bienestar animal", ha asegurado Planas.

Por último, Planas ha querido destacar el trabajo que están realizando las DOPs e IGPs que "son muy importantes" para el sector. "Hablamos de una producción que es importante cuantitativamente, y en la feria es una buena oportunidad de ver las buenas prácticas que llevamos a cabo en materia de DOPs o de IGPs en la carne, pero también en otros productos cárnicos", ha concluido.