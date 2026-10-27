Planas valora el acuerdo sobre la PAC: "Hemos conseguido mantenerla como política europea"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aplaudido el acuerdo parcial alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, por unanimidad de los 27 Estados miembros y tras 12 horas de reunión, sobre la estructura de la futura Política Agraria Común (PAC).

"Hemos conseguido mantener la PAC como política europea. Hemos logrado un objetivo fundamental, que lo que aparecía desdibujado en la propuesta inicial de la Comisión Europea de julio de 2025, es hoy un reglamento sólido, europeo", ha explicado Planas tras la cumbre celebrada en Luxemburgo.

El ministro ha asegurado estar satisfecho con el resultado porque "este pacto recoge las principales líneas defendidas por España y acordadas con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias".

Se trata de un acuerdo parcial, ya que el reglamento debe adoptarse por codecisión con el Parlamento europeo, con el que empezará a negociarse en enero de 2027. Además, depende del acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que cierren los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, que tiene previstas dos reuniones antes de finalizar el año, y que será determinante para la dotación económica de la futura PAC.

Planas ha recordado que al inicio de estas negociaciones, en julio de 2025, el Gobierno de España propuso un acuerdo en torno a tres puntos: una política agraria comunitaria "fuerte" y dotada con un presupuesto "suficiente"; una PAC "plenamente europea y flexible" en su aplicación nacional; y evitar una renacionalización de la misma.

Dicha propuesta obtuvo el apoyo unánime de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y de Cooperativas Agro-alimentarias.

El acuerdo alcanzado anoche cubre el segundo y tercer punto, mientras sigue pendiente el aspecto presupuestario, que decidirán los jefes de Estado y de Gobierno en Consejo Europeo.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha insistido en que dicho acuerdo "mantiene la PAC como una política europea", algo, según ha afirmado, que no estaba claro hace un año y medio cuando la Comisión hizo sus propuestas: "Ahora hemos conseguido una política auténticamente europea".

Planas ha indicado que al acuerdo le falta la conclusión del Consejo Europeo y tiene que discutirse con el Parlamento Europeo para llegar a ser el reglamento de gestión de la próxima PAC. "Esta PAC debe ser la PAC de los jóvenes. Queremos dedicar al menos el 10% del importe de los fondos a la incorporación de jóvenes", ha subrayado.