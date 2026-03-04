PLD Space cierra una ronda de financiación 'Serie C' de 180 millones para acelerar el acceso al espacio

Archivo - PLD Space - PLD SPACE - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía española de servicios espaciales PLD Space ha cerrado una ronda de financiación 'Serie C' de 180 millones de euros, liderada por el fabricante japonés Mitsubishi Electric Corporation junto a la empresa de gestión de fondos públicos Cofides, a través del Fondo de Coinversión (FOCO).

En la operación han coinvertido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo 'Innvierte', así como la gestora de fondos de capital riesgo Nazca Capital a través de su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa 'Innvierte I FCR', el mayor fondo español especializado en defensa y uno de los mayores en Europa.

Con más de 350 millones de euros recaudados hasta la fecha, esta financiación impulsa la hoja de ruta estratégica de PLD Space, apoyando su transición a operaciones comerciales y la ampliación de sus capacidades industriales y de lanzamiento, tal y como ha indicado en un comunicado la firma este miércoles.

RED ESTRATÉGICA DE UBICACIONES INTERNACIONALES

Con ello, PLD Space "consolida su posición entre un reducido grupo de empresas privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos", facilitando el acceso global al espacio gracias a una red estratégica de ubicaciones internacionales.

"Esta financiación refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial", ha destacado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, que ha añadido que el cohete Miura 5 "se diseñó para cubrir un vacío claro y creciente de capacidad en el mercado, y este respaldo fortalece su capacidad para dar el salto a sus operaciones comerciales".

Asimismo, ha comentado que este movimiento "acelera el despliegue de la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a una cartera cada vez mayor de clientes internacionales". Por su parte, el presidente ejecutivo y presidente del grupo de sistemas de defensa y espacio de Mitsubishi Electric, Tomonori Sato, ha señalado que les "complace colaborar con PLD Space, una empresa que afronta el reto de ofrecer servicios de lanzamiento de satélites con una vocación global".

GARANTIZA SU GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN OPERATIVA

"Al combinar la capacidad de lanzamiento de PLD Space con las fortalezas de Mitsubishi Electric en el negocio de satélites, podremos responder a la evolución de las necesidades de los clientes, también en los mercados internacionales", ha comentado.

En este sentido, PLD Space ha resaltado que este acuerdo seguirá garantizando su gobierno corporativo y gestión operativa, "al tiempo que aprovecha la presencia de Mitsubishi Electric en el negocio espacial, su experiencia industrial y los contratos de lanzamientos múltiples para apoyar el despliegue de futuras constelaciones de satélites".

PLD Space prestará a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con su cohete Miura 5 para Japón y la región asiática, lo que refleja la "confianza" del mercado internacional en la compañía y la sitúa como un proveedor de infraestructura fiable a escala global.

BANCO SANTANDER COMO ASESOR FINANCIERO

En la operación, Cofides ha coinvertido con Mitsubishi Electric mediante el mencionado FOCO. Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del CDTI y su fondo Innvierte, ha "reafirmado su apoyo" a PLD Space participando en esta ronda.

En esta operación, Banco Santander ha actuado como asesor financiero y Deloitte como asesor legal de PLD Space. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha declarado que "el cierre de esta ronda consolida un proyecto estratégico nacido en España y con proyección global, situando al país en una posición clave en la nueva economía del espacio".

"Desde el Gobierno hemos acompañado su crecimiento, porque invertir en espacio es invertir en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y empleo cualificado", ha zanjado.

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha afirmado que "esta operación de Cofides mediante FOCO es un paso más en el apoyo a sectores estratégicos, entre ellos el aeroespacial, de la mano de un líder internacional como Mitsubishi Electric Corporation, contribuyendo a que España desempeñe un papel relevante en la autonomía europea de acceso al espacio".