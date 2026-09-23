El PP balear pide la comparecencia del presidente de Aena para explicar la ampliación del aeropuerto

MENORCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, ha solicitado este miércoles la comparecencia del presidente de Aena, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad para que explique personalmente el verdadero alcance de las actuaciones previstas en el aeropuerto de Menorca dentro del DORA III.

Marqués ha considerado "inaceptable" que Aena "pretenda presentar ahora estas actuaciones como simples mejoras y niegue que exista una ampliación de capacidad, cuando en el propio documento regulatorio reconoce que ampliará las zonas de estacionamiento de aeronaves". "No hace falta ser muy listo para entender que el objetivo es incrementar la capacidad durante el verano", ha señalado.

"Si se amplía el estacionamiento de aeronaves, se incorporan más puertas y pasarelas de embarque y se aumenta la capacidad operativa del aeropuerto. Aena tendrá que explicar por qué lo hace. No puede ampliar las infraestructuras destinadas a recibir y embarcar aviones y pasajeros y, al mismo tiempo, pedir a los menorquines que creamos que no está aumentando la capacidad. La gente no es tonta", ha afirmado.

En esta línea, ha denunciado que "Aena juega con las palabras para evitar explicar sus verdaderas intenciones. Pueden llamarlo mejora, reordenación o modernización, pero cuando se construyen infraestructuras para atender simultáneamente a más aeronaves y pasajeros, estamos ante un aumento de capacidad. Menorca merece transparencia, no eufemismos".

Marqués ha recordado que, en coordinación con el Consell de Menorca y tras constatar con preocupación que la nueva torre de control no aparecía en el primer borrador del DORA III, durante los últimos meses ha presentado distintas preguntas e iniciativas parlamentarias para conocer el alcance exacto de las obras, su incidencia sobre la capacidad del aeropuerto y el calendario previsto. Sin embargo, ha criticado que "Aena ha sido opaca en sus respuestas".

"No aceptaremos que Aena tome desde Madrid decisiones sobre una infraestructura estratégica para Menorca sin escuchar de verdad a la institución que representa a la isla y sin darle un lugar en la mesa. Reunirse, hacerse una fotografía y después ignorar todas las peticiones de Menorca no es diálogo ni coordinación: es una tomadura de pelo", ha advertido el senador.

De la misma forma, ha señalado que existe un ejemplo muy claro: la torre de control del aeropuerto de Menorca, "ha habido reuniones, peticiones e iniciativas parlamentarias, pero, al final, Aena no ha hecho ningún caso".

Marqués también ha criticado la posición del PSOE de Menorca y, en especial, la de su secretario general y diputado en el Congreso, Pepe Mercadal, por su "silencio" ante el aumento de capacidad previsto en el aeropuerto y por haber abandonado la defensa de la torre de control para evitar enfrentarse al Gobierno central. "El PSOE mantiene una posición modosita, dócil y absolutamente inservible ante Aena y el Ministerio. Cuando gobierna el PSOE en Madrid, sus representantes en Menorca bajan la voz, aceptan cualquier explicación y dejan de defender aquello que antes decían reivindicar", ha asegurado.

"Mientras desde el PSOE de Ibiza y de Mallorca han salido a criticar las ampliaciones previstas en los aeropuertos, en Menorca no sabemos dónde está el PSOE. ¿Dónde está Pepe Mercadal? ¿Dónde están los que hablan cada día de decrecimiento pero son incapaces de levantar la voz ante esto? ¿Por qué Pepe Mercadal no ha dicho ni una palabra contra la ampliación del aeropuerto de Menorca?", ha preguntado Marqués.

Finalmente, ha anunciado que el PP Menorca presentará iniciativas en todas las instituciones para impedir que se aumente la capacidad del aeropuerto. "Defendemos las mejoras y la modernización, pero no las ampliaciones que permitan concentrar todavía más vuelos y pasajeros durante los meses de máxima saturación. Y, por supuesto, seguiremos reclamando la nueva torre de control. Veremos qué vota el PSOE", ha remarcado.

"Queremos un aeropuerto moderno, seguro y mejor conectado durante todo el año. Lo que no queremos es más capacidad para concentrar todavía más pasajeros en los meses en los que Menorca ya se encuentra al límite. Y, desde luego, no aceptaremos ninguna actuación que vuelva a dejar la torre de control fuera", ha concluido.