El PP exige al Gobierno rechazar el recorte del presupuesto europeo en pesca derivado del mayor gasto en Defensa

Archivo - Los marineros del barco y los trabajadores de la lonja descargan las piezas del túnido durante una descarga de bonito en el Puerto de Burela, a 15 de junio de 2023, en Burela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido al Gobierno que manifieste públicamente su rechazo a cualquier propuesta que implique una reducción sustancial de los fondos europeos destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034), que recortará en esta y otras partidas como consecuencia del aumento del gasto en Defensa.

Mediante una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso, el PP se ha mostrado preocupado por la intención de la Comisión Europea de proponer un recorte aparente del 67% en los fondos destinados al sector pesquero en el próximo marco presupuestario.

"Esta reducción, de confirmarse, comprometería gravemente la viabilidad de la adaptación de muchas explotaciones pesqueras y de las comunidades que dependen directa o indirectamente de esta actividad", ha alertado el PP en su propuesta, recogida por Europa Press.

La propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 es tener un presupuesto que ronde los dos billones de euros, con un aumento del gasto en defensa en detrimento de un recorte de la asignación de la PAC, que quedaría en unos 300.000 millones de euros, 78.000 millones que el periodo anterior.

En este contexto, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha urgido al Gobierno a mantener una posición "clara, firme y proactiva" para defender los intereses del sector pesquero español en el proceso de negociación del nuevo marco financiero europeo, además de adoptar un compromiso claro en defensa y apoyo del sector marítimo-pesquero español en el marco de su plan nacional específico.

ALIANZA PESQUERA

Además de esta propuesta, el grupo parlamentario también plantea al Gobierno de Pedro Sánchez impulsar una posición común entre los Estados miembros con mayor peso pesquero para rechazar dicha reducción y proponer una financiación adecuada que garantice los objetivos de la Política Pesquera Común, la sostenibilidad del medio marino y el mantenimiento de la competitividad y resiliencia del tejido socioeconómico del litoral europeo.

También defiende el partido mantener, en el seno del Consejo de la UE, un presupuesto específico y suficiente para un fondo equivalente y homologable al actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, de forma que se garantice la competitividad, modernización y viabilidad futura del sector.

Por otro lado, la formación insta a ejercitar un compromiso claro en defensa y apoyo del sector marítimo-pesquero español en el marco de su plan nacional específico.

Por último, sugiere activar mecanismos de interlocución permanente con las comunidades autónomas y con el sector pesquero español para informar del estado de las negociaciones, recoger sus aportaciones y alinear la posición de España con las necesidades reales del sector.