El PP pide la comparecencia de Rosario Sánchez por "abandonar" la Secretaría de Estado de Turismo

Archivo - La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez , durante su comparecencia en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO - Archivo

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario 'popular' en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia urgente de Rosario Sánchez por el "grave abandono y omisión de sus obligaciones" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo.

El PP balear, en un comunicado, ha criticado una vez más que Sánchez viaje a Palma para participar en actos en calidad de vicesecretaria general del PSIB y ha deslizado que podría estar incurriendo en una malversación de fondos públicos.

"Si no tiene ganas de trabajar y a lo único que se quiere dedicar es a las ruedas de prensa del PSIB, lo que debe hacer es dimitir", ha sostenido el portavoz adjunto de los 'populares' en la Cámara Baja, José Vicente Marí Bosó.

El diputado ha equiparado esta práctica con la de determinados ministros del Gobierno que "se dedican más a su propia campaña personal que a ejercer sus competencias en sus respectivos ministerios". "Es una más de toda esta pléyade de sanchistas que se han creído que les vamos a pagar a todos su campaña", ha dicho.

Marí ha recordado que el PP ya ha solicitado la agenda oficial con todos los actos oficiales en los que Sánchez participa en calidad de secretaria de Estado ante la sospecha de que "se dedica a su campaña personal con el dinero que pagamos todos".

"Sabemos que trabaja muy poquito y que el sector turístico se resiente. No solo no da las explicaciones oportunas, sino que oculta su agenda y no contesta a la petición por escrito. Esto es muy sanchista. Que no haga malversación de fondos públicos para que todos paguemos su campaña", ha zanjado el 'popular'.