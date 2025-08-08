El precio de los alimentos escala a máximos de más de 2 años, según FAO

Archivo - Un estante de hortalizas y frutas en el Mercado Municipal de Pacífico, a 6 de agosto de 2022, en Madrid (España). El encarecimiento de los alimentos básicos pone en el punto de mira la calidad de la nutrición, en un momento en el que la inflació - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos repuntó el pasado mes de julio hasta su nivel más alto desde febrero de 2023, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en promedio en 130,1 puntos, lo que supone un incremento del 1,6% respecto del nivel observado el mes anterior y un 7,6% más que en julio de 2024.

No obstante, a pesar del repunte del precio de los alimentos en el séptimo mes del año, el coste era aún un 18,8% inferior al récord alcanzado en marzo de 2022, después del comienzo de la invasión de Ucrania, cuando el índice de la FAO subió a 160,2 puntos.

El aumento del coste de la comida durante el mes de julio reflejó principalmente el encarecimiento del 7,1% del precio de los aceites vegetales, cuyo subíndice se situó en 166,8 puntos, su nivel más elevado en tres años, como consecuencia de la subida de las cotizaciones de los aceites de palma, soja y girasol, que compensó con creces el descenso de los precios del aceite de colza.

De su lado, el nivel de precios de los cereales se situó en un promedio de 106,5 puntos en julio, es decir, un 0,8% menos que en junio y un 3,8% por debajo de julio de 2024, después del encarecimiento de la cebada y el maíz para la exportación, mientras que bajaron el sorgo y el trigo.

Por su parte, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz cayó un 1,8% en julio de 2025, al seguir repercutiendo en los precios la abundancia de suministros exportables y la débil demanda de importaciones.

En cuando a la carne, el índice de precios de la FAO se situó en un promedio de 127,3 puntos en julio, lo que supone una subida mensual del 1,2% y del 6% respecto del año anterior, marcando así un nuevo máximo histórico, mientras que el correspondiente a los productos lácteos bajó a 155,3 puntos, es decir, un 0,1% menos que en junio, pero un 21,5% por encima de su valor de julio de 2024.

Asimismo, el índice de precios del azúcar de la FAO se situó en julio en un promedio de 103,3 puntos, esto es, un 0,2% menos que en junio, lo que representa el quinto descenso mensual consecutivo y sitúa al índice un 13,5% por debajo de su nivel del mismo mes del año pasado.