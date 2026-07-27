El precio de los hoteles en España sube casi un 5% en el primer semestre y roza los 164 euros

Fachada exterior del hotel Meliá, en la calle Princesa, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El sector hotelero español ha cerrado el primer semestre del año consolidando su tendencia alcista en los principales indicadores de negocio. La tarifa media diaria (ADR) se ha situado en los 163,4 euros entre enero y junio, lo que supone un incremento del 4,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Al mismo tiempo, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) alcanzaron los 121,2 euros, marcando un crecimiento interanual del 5,6%, según los datos del Barómetro Hotelero elaborado conjuntamente por la consultora Cushman & Wakefield y la firma de analítica STR sobre una muestra de 1.807 establecimientos.

La ocupación media en el conjunto del país se situó en el 74,1%, con un ligero repunte del 0,7% respecto a los primeros seis meses de 2025.

Los tres destinos que registraron los niveles de ocupación más elevados fueron Alicante (83,3%), Valencia (81,2%) y Málaga (80,5%).

En las dos principales metrópolis, Barcelona y Madrid, el nivel de ocupación creció un 2,5% en ambos casos, alcanzando el 78,4% y el 78,9%, respectivamente.

Tan solo plazas como Córdoba, Canarias, Benidorm y Vizcaya mostraron leves contracciones en sus niveles de llenado, amortiguadas por la solidez de la demanda internacional y los procesos de desestacionalización del turismo.

En el análisis de tarifas por destinos, Marbella se mantuvo como la plaza con el precio medio más elevado del mercado nacional, alcanzando los 334,1 euros por noche (+7%). Le siguieron Barcelona, con un ADR de 195,5 euros (+1,8%), y Madrid, con 181,4 euros (+3,2%).

Sin embargo, los incrementos de precios más acusados se localizaron en Valencia (+9,5%), Baleares (+9%, superando los 190 euros de media) y Alicante (+7,9%).

Por su parte, el RevPAR más alto del país volvió a registrarse en Marbella (218,7 euros), seguida de Barcelona (154,3 euros) y Madrid (142,1 euros), mientras que Valencia y Alicante encabezaron los avances porcentuales en rentabilidad por habitación, ambos con un repunte del 13,5%.

Desde Cushman & Wakefield Hospitality en España destacan que los resultados de la primera mitad del año confirman la solidez de la demanda y el posicionamiento del país como destino refugio en el entorno internacional.

En palabras de Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, "a la espera de los datos de la temporada vacacional, la industria se encamina hacia otro ejercicio de récord con un crecimiento estable en los principales".