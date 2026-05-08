El precio mundial de los alimentos escala a máximos desde 2023 tras dos meses de guerra en Oriente Próximo

Archivo - Varias personas realizan sus últimas compras en la tienda de comestibles ‘Los Mares Alimentación’, en el barrio de Prosperidad, a 24 de diciembre de 2022, en Madrid (España). A la subida de precios típica de estas fechas de los alimentos frescos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos subió en abril por tercer mes consecutivo, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en un promedio de 130,7 puntos, su nivel más alto desde febrero de 2023, como consecuencia del impacto en los precios de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

El dato elaborado por la FAO registró en el cuarto mes de 2026, segundo de la guerra en Irán, una subida mensual del 1,6% y del 2% respecto de su nivel de abril del año pasado, aunque se mantiene todavía un 18,4% por debajo del récord de 160,2 puntos alcanzado en marzo de 2022.

"A pesar de las perturbaciones derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, los sistemas agroalimentarios mundiales siguen demostrando resiliencia", declaró el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, destacando que el coste de los cereales ha subido moderadamente hasta el momento, gracias a unas existencias relativamente sólidas y a un suministro adecuado de temporadas anteriores, mientras que los aceites vegetales están registrando mayores incrementos de precios a raíz del alza de los precios del petróleo, lo que aumenta la demanda de biocombustibles y ejerce una presión adicional sobre el segmento.

En el mes de abril, el índice de precios de los cereales promedió 111,3 puntos, un 0,8% más que en marzo y un 0,4% más que un año antes, como consecuencia del encarecimiento de los principales cereales, excepto el sorgo y la cebada, reflejando las preocupaciones en algunos cultivos como el trigo por los mayores precios de los fertilizantes a raíz de los elevados costes energéticos y las interrupciones relacionadas con el Estrecho de Ormuz.

En el caso de los aceites vegetales, el dato promedió 193,9 puntos en abril, un aumento del 5,9% con respecto a marzo y un 22,7% interanual, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, mientras que el índice para los precios de la carne promedió 129,4 puntos, un 1,2% más que el mes anterior y un 6,4% más su nivel de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Asimismo, el índice de precios de los productos lácteos alcanzó en abril 119,6 puntos, con un avance mensual del 1,1%, pero un 21,2% por debajo de su nivel del año anterior.