El precio del petróleo baja hasta los 107 dólares, con las bolsas europeas apuntando a subidas en la apertura

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,1% a las 8.15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 107 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,1% y se situaba al borde los 103 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se moderaba un 2,1%, hasta los 53,81 euros por megavatio hora.

Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y Estados Unidos parece prepararse, según algunos informes, para una desescalada en Irán, parte del foco de la guerra, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Esta madrugada, la Corporación de Petróleo de Kuwait, consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un "ataque iraní directo" pero sin víctimas contra un buque petrolero kuwaití que se encontraba anclado y "completamente cargado" en el puerto de la ciudad emiratí en el momento del impacto, lo que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido", según la propietaria.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien el país centroasiático alega permitir el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Este asunto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes haber alcanzado "más de la mitad" de los "objetivos" en la ofensiva conjunta lanzada de la mano de Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, pero no ha querido ofrecer ningún calendario sobre cuándo podría finalizar el conflicto.

"Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo, así que, definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)", ha valorado el mandatario israelí en una entrevista con el canal de televisión estadounidense Newsmax TV.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS POSITIVAS

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este lunes con signo mixto, con un avance del 0,1% en el primer caso, y un retroceso del 0,7% en el segundo, y sus futuros apuntan, de momento, a ganancias inferiores al 1%.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este martes. El Kospi surcoreano se deja un 4,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,3% y el índice de la Bolsa de Shenzhen baja un 0,7%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 1,2%.

En este marco, las principales Bolsas europeas, que cerrarán el viernes y el próximo lunes por la Semana Santa, apuntan este martes a aperturas positivas, cercanas al medio punto en algunos casos.

En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 16.969 puntos tras cerrar el martes con un avance de casi el 1%.