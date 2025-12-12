El precio del turrón se dispara un 16% esta Navidad por el alza de la almendra y el huevo

Archivo - Un pastelero muestra un bloque de turrón - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio del turrón se ha disparado esta Navidad un 16%, impulsado por la subida de los precios de la almendra y del huevo, dos de sus principales ingredientes, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, el turrón de marca se ha convertido en un artículo de lujo, ya que el de fabricante cuesta ya 33 euros/kilo, mientras que la marca blanca cuenta con un precio de menos de la mitad, al rondar los 15 euro/kg.

Los datos corresponen al estudio realizado por la organización de consumidores sobre la evolución del precio de 107 referencias de turrón tradicional, tanto del duro (Alicante) como del blando (Jijona), que revela una subida del 15,95% respecto a diciembre del año pasado, dejando el precio medio de este tipo de turrones en 23 euros/kg.

El informe revela que las diferencias de precio entre el turrón duro y el blando son en general mínimas, con subidas del 15,8% y 16,1%, respectivamente.

No obstante, no ocurre lo mismo al compararse por marcas, ya que si el precio de las marcas blancas se ha elevado un 9,4%, las de fabricante lo han hecho un 24,3%.

Entre estas últimas destacan las subidas de marcas como El Lobo, con alzas de más del 50%, El Almendro en su línea Cosecha propia (37%), El Quijote (36%) y Rey (33%), mientras que entre las marcas blancas sobresale la subida del turrón blando de Aldi, con un incremento del 27%.

Detrás de la subida de los precios del turrón, uno de los dulces más típicos de Navidad, destaca el alza de la almendra, el principal componente de estos dulces, ya que su precio ha aumentado de forma significativa, pasando de 90-95 euros por 100 kg de almendra con cáscara entre enero y agosto de 2024 a unos 120 euros en 2025, con picos de 138 euros en junio, según datos del Ministerio de Agricultura.

Las lonjas confirman incrementos del 15% al 25% en variedades de almendra como Marcona, Largueta y Comuna. OCU señala que no se observan causas claras para la subida de la almendra, más allá de una demanda elevada y posibles factores especulativos

Mientras que también se ha elevado el precio de los huevos, por lo que la clara de huevo, uno de los ingredientes en la elaboración de este producto, se ha visto impactado. Su coste se ha disparado un 50% en los últimos seis meses.

Por el contrario, el precio del azúcar ha bajado, aunque su impacto es limitado frente al peso de la almendra. No obstante, los productos sin azúcares añadidos han experimentado un incremento medio del 13,6%, frente al 16,6% de los productos con miel y azúcar. Una diferencia que se explica sobre todo por la mayor presencia de turrones sin azúcares añadidos entre las marcas blancas.

En este contexto, la organización de consumidores recomienda que se comparen precios y que se opte por alternativas más económicas para reducir el impacto en el presupuesto familiar.