El presidente de Burguer King España compra su parte a Cinven por 2.300 millones y se hace con el 51%

Archivo - El presidente y primer franquiciado de BK en España, Gregorio Jiménez, interviene durante el acto de conmemoración del 50º aniversario de la cadena de restaurantes Burger King en España, a 17 de junio de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo y fundador de Restaurant Brands Europe (RBE) --propietario de Burguer King en España--, Gregorio Jiménez, pasará a controlar el 51% del capital de la compañía tras alcanzar un acuerdo para adquirir la participación de Cinven, en una operación valorada en más de 2.300 millones de euros, según informó este viernes la empresa.

En la nueva estructura accionarial participarán también Grupo Costa, Point Break Capital Management y un grupo de inversores privados, entre los que figuran Santiago Jiménez y Fernando Núñez, este último en representación de Grupo Ibérica. Restaurant Brands International (RBI), la matriz de las marcas, ha respaldado la operación y mantiene su confianza en la estrategia de RBE.

La compra se financiará con un préstamo de 1.400 millones de euros concedido por Santander CIB, JPMorgan y BBVA. Los dos primeros han actuado además como asesores financieros del consorcio, mientras que A&O Shearman ha sido el asesor legal.

Desde 2017, RBE ha multiplicado por más de cinco sus ventas, de 282 millones a 1.541 millones de euros en 2025, y ha elevado su Ebitda de 52 a 245 millones de euros.

El grupo opera Burger King, Popeyes y Tim Hortons en España, Portugal e Italia. Cuenta con más de 1.150 restaurantes propios, dentro de una red de más de 1.400 locales, y con más de 26.000 trabajadores directos, que se elevan a más de 42.000 empleos contando toda la red.

"Esta operación representa un paso natural en la evolución de Restaurant Brands Europe y reafirma mi compromiso con el proyecto. Afrontamos esta nueva etapa con una visión de largo plazo, apoyados en un equipo extraordinario, unos socios comprometidos y unas marcas con un gran potencial de crecimiento", ha sostenido Gregorio Jiménez.

"Los últimos años han supuesto un periodo de enorme transformación y crecimiento. Cinven ha sido un verdadero partner a lo largo de todo este camino en el que hemos fortalecido nuestra organización, ampliado nuestra presencia internacional y construido una plataforma preparada para seguir creciendo con ambición", ha señalado Borja Hernández de Alba, consejero delegado de RBE.

La compañía asegura que la operación garantiza la continuidad del modelo de negocio y que el actual equipo directivo mantendrá su estrategia de crecimiento sostenible.