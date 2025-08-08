El presidente de Cox, consejeros y directivos invierten más de 300.000 euros en acciones del grupo

Reafirman la apuesta por la compañía tras la compra de Iberdrola México

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, así como miembros del consejo de administración y de su equipo directivo han adquirido recientemente acciones de la compañía por un importe conjunto superior a los 300.000 euros, tras la operación acordada recientemente para adquirir Iberdrola México.

En concreto, han reafirmado su apuesta por la compañía con la compra de 29.949 títulos, a precios que oscilan entre los 10,20 euros y los 10,77 euros por acción, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre las operaciones, destaca la realizada por Riquelme, quien ha invertido 140.003 euros para adquirir 13.541 acciones a un precio de 10,34 euros por título.

Todas estas adquisiciones se han comunicado debidamente a la CNMV y se han llevado a cabo conforme a la normativa vigente y a las políticas internas de Cox en materia de operaciones con acciones.

Según informó la compañía, estas compras de títulos representan "una muestra clara de la confianza y compromiso de los máximos responsables de Cox con la estrategia, perspectivas de crecimiento y creación de valor a largo plazo para todos los accionistas".

La compra de acciones del grupo se ha producido tras la presentación de los resultados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio, en los que la compañía disparó su beneficio un 71% a junio, hasta 13 millones, y alcanzó ingresos récord de 498 millones, y después del reciente anuncio de la operación de compra de Iberdrola México por 4.200 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros).

Una adquisición que, además de ser una operación transformacional para la compañía, posibilita que Cox adelante tres años el cumplimiento de su plan estratégico.

La compra de Iberdrola México consolida igualmente el compromiso institucional del grupo con los inversores y con la hoja de ruta definida, basada en una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico y creación de valor sostenible en las regiones en las que opera.

Los principales accionistas de la compañía son Enrique Riquelme, con el 65,02% del capital, Alberto Zardoya, con el 14,117%, Corporación Cunext, que posee el 5,149% y, finalmente, AMEA Power, con un 3,773%.