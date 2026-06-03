Archivo - PRIM adquiere el grupo francés Impulseo y refuerza su expansión internacional. - COLEGIO DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Prim ha firmado un acuerdo para la adquisición del grupo francés Impulseo, compañía especializada en la comercialización de productos de fisioterapia y podología, según ha informado la empresa este miércoles en un comunicado.

Desde Prim han asegurado que esta adquisición aportará acceso a una base de más de 43.000 profesionales en fisioterapia y podología, capacidades en 'e-commerce' y formación 'online' especializada y Diversificación de ingresos, tanto por geografías como por canales.

El consejero ejecutivo de Prim, Fernando Oliveros, ha afirmado que el acuerdo ha representado un "paso importante" en su estrategia de crecimiento con foco en digitalización e internacionalización.

El cierre de la operación, cuya formalización está prevista para el tercer trimestre de 2026, queda sujeto al previo cumplimiento de determinadas obligaciones y condiciones suspensivas a cargo de los vendedores.

Prim informará sobre el cierre definitivo de la operación, una vez cumplidas las condiciones suspensivas, así como sobre la evolución de su integración.