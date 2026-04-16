Princess Cruises encarga tres nuevos buques de la clase 'Voyager', los más grandes de su historia

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de cruceros Princess Cruises, marca de Carnival Corporation, ha anunciado la firma de un acuerdo histórico con el astillero italiano Fincantieri para la construcción de tres nuevos buques de próxima generación.

Esta nueva plataforma, denominada clase 'Voyager', representa el pedido más grande y avanzado en la historia de la naviera, con entregas programadas para finales de los años 2035, 2038 y 2039, respectivamente.

Los nuevos barcos contarán con un diseño que evoluciona la premiada clase 'Sphere', "integrando experiencias emblemáticas de la marca con cubiertas exteriores, camarotes y plazas centrales completamente reimaginadas".

Según los detalles técnicos facilitados, cada buque tendrá un tonelaje bruto de 183.000 toneladas y capacidad para alojar a unos 4.700 pasajeros, lo que los convierte en los barcos con mayor capacidad de toda la flota de Princess Cruises.

En el ámbito medioambiental, los navíos de la clase 'Voyager' utilizarán tecnología de propulsión de doble combustible, operando principalmente con Gas Natural Licuado (GNL).

Esta tecnología es actualmente la solución más avanzada y disponible para reducir de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, alineándose con la estrategia de sostenibilidad del grupo Carnival, que sumará con estos sus barcos número 19, 20 y 21 basados en GNL.

Este anuncio se suma a los planes de expansión de Carnival Corporation, que ya cuenta con otros siete buques bajo contrato programados para ser entregados entre 2027 y 2033.

La corporación busca con esta estrategia acelerar la demanda en el sector de los cruceros, que se mantiene como el segmento de mayor crecimiento dentro de la industria vacacional global, ofreciendo plataformas tecnológicas que definen el futuro del turismo marítimo.