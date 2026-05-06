Los principales turoperadores alemanes descartan aplicar subidas de precio a las reservas ya hechas

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los principales turoperadores alemanes, TUI, Dertour o Alltours, han asegurado que no tienen previsto cobrar suplementos a sus clientes en las reservas ya hechas, pese a los aumentos de los precios del queroseno.

Sin embargo, las mismas empresas han reconocido que la situación podría ser diferente con respecto a las nuevas reservas, dada la subida de los precios, según un sondeo del diario local 'Tagesspiegel' y recogido por DPA.

En palabras del director de Dertour, Christoph Debus, en este momento, el precio del queroseno está subiendo, por lo que ha añadido que, si se mantiene en este nivel, no puede descartar aumentos de costes para futuras reservas.

Los operadores turísticos pueden aumentar el precio del viaje posteriormente si así se ha acordado en el contrato y si el aumento de los costes, como el del queroseno, lo justifica de "forma demostrable".

No obstante, dicho recargo debe comunicarse a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. En caso de recargos superiores al 8%, los clientes tienen un derecho especial que les permite cancelar la reserva.

Según los turoperadores, los clientes no tienen por qué temer que los viajes se cancelen por completo. "Con nosotros no se cancela nada", ha asegurado el portavoz de TUI, Aage Dünhaupt.

Por último, desde el responsable de Alltours, Jens Völmicke, ha destacado que se parte de la base de que los clientes podrán disfrutar de sus vacaciones de verano tal y como las han reservado.