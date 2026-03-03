Prisa lanza su plan estratégico 2026-2029 para lograr 1.120 millones en ingresos y 240 millones de Ebitda

El presidente del grupo PRISA, Joseph Oughourlian. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Prisa ha presentado este martes su plan estratégico 2026-2029 con el que prevé aumentar sus ingresos hasta los 1.120 millones de euros y lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 240 millones al cierre del periodo, con un margen del 21%.

Así lo ha explicado el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, en una rueda de prensa junto a la vicepresidenta y CEO de Prisa Media, Pilar Gil, y el CEO de Santillana, Alberto Polanco.

En este sentido, el presidente ha destacado también que la generación de caja tendrá un recorrido positivo hasta alcanzar 100 millones de 'cash flow' operativo al cierre del periodo, que contempla asimismo la reducción del apalancamiento, hasta situarse por debajo de tres veces la ratio deuda neta sobre Ebitda.

En su intervención, el presidente de Prisa ha asegurado que después de culminar plan de 2022-2025 el grupo está "en otra situación y tiene un futuro bastante interesante, tanto para los inversores como para los empleados", y sobre todo, para los oyentes y lectores.