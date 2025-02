Prosegur incorporará el asistente virtual de IA generativa de Telefónica en sus puestos de trabajo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica incorporará la inteligencia artificial (IA) generativa a su solución de gestión de puesto de trabajo digital ('Smart Workplace All in One'), la cual utilizan cerca de 24.000 trabajadores de oficina de Prosegur en la Península Ibérica y en los países de Latinoamérica en los que opera la compañía de seguridad, según ha informado la teleco en un comunicado.

De este modo, los empleados de Prosegur contarán con un asistente virtual, denominado 'GenIA', para gestionar su entorno laboral de forma más eficaz.

"'GenIA' es una solución de inteligencia artificial generativa que ofrece, a través de una plataforma escalable, la integración de asistentes inteligentes con diversas herramientas de colaboración de forma ágil y sencilla", ha detallado Telefónica.

El asistente virtual resuelve consultas o incidencias y remite la petición a un equipo humano para que finalice el proceso en caso de que la solicitud exceda sus capacidades.

"Por su parte, el trabajador consigue, sin el requisito de tener conocimientos técnicos, solucionar sus problemas de gestión diaria y alcanzar una mejor experiencia de usuario. Finalmente, GenIA traduce esa información en la solución y el proceso adecuado para que la incidencia se resuelva lo antes posible", ha añadido la empresa.