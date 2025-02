Prosus comprará Just Eat Takeaway.com por 4.100 millones

Archivo - Repartidor de Just Eat Takeaway.Com

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Prosus, el brazo inversor de la firma tecnológica sudafricana Naspers, ha llegado a un acuerdo "condicional" para realizar una oferta pública recomendada sobre el 100% de las acciones de Just Eat Takeaway.com que valora a la compañía de 'delivery' en unos 4.100 millones de euros.

La propuesta de Prosus, que cuenta con el respaldo unánime de los directorios de Just Eat Takeaway.com, contempla el abono en efectivo de 20,30 euros (cum dividendo) por cada título del gigante holandés del reparto de comida a domicilio, lo que supone una prima del 63,4% sobre el precio marcado al cierre de la sesión del viernes.

Naspers, que controla más de un 25% de la plataforma alemana Delivery Hero, dueña de Glovo, ya intentó antes de la pandemia hacerse con Just Eat a través de una oferta de 5.500 millones de libras (6.640 millones de euros), aunque finalmente fue la holandesa Takeaway.com la que en 2020 se hizo con la plataforma británica.

Según han indicado las empresas, los directorios de Just Eat Takeaway.com han considerado "convincente" la oferta de Prosus, concluyendo que es lo mejor para los intereses de la compañía y el éxito sostenible y a largo plazo del negocio, por lo que han decidido apoyar "por unanimidad" la transacción y recomiendan a los accionistas de Just Eat Takeaway.com adherirse a la misma.

En este sentido, el consejero delegado de Just Eat Takeaway.com y otros miembros de las juntas directivas de la empresa holandesa, que en conjunto poseen alrededor del 8,1% de las acciones han asumido compromisos para ofrecerlas en la oferta.

Por otro lado, las compañías han explicado que Prosus apoya la estrategia comunicada por Just Eat Takeaway.com y no tiene la intención de implementar una estrategia de separación, además de comprometerse a que la sede del grupo Just Eat Takeaway.com permanecerá en Ámsterdam y mantendrá sus marcas clave.

Asimismo, el oferente se ha comprometido a proporcionar capital a la compañía para la implementación de su estrategia de crecimiento y "no prevé reducciones materiales en la fuerza laboral total del grupo" Just Eat Takeaway.com como consecuencia de la transacción.

"Creemos que la combinación de las sólidas capacidades técnicas y de inversión de Prosus con la posición de marca líder de Just Eat Takeaway.com en los mercados europeos clave creará un valor significativo para nuestros clientes, conductores, socios y accionistas", ha indicado Fabricio Bloisi, consejero delegado de Prosus y del grupo Naspers.

"Prosus respalda plenamente nuestros planes estratégicos y sus amplios recursos ayudarán a acelerar aún más nuestras inversiones y nuestro crecimiento en los sectores de la alimentación, las tiendas de comestibles, la tecnología financiera y otras áreas adyacentes", ha destacado Jitse Groen, consejero delegado y fundador de Just Eat Takeaway.com.