Las protestas de agricultores franceses provocan retenciones de 10 kilómetros en Biriatou, dirección Francia

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las protestas de los agricultores franceses están provocando retenciones de diez kilómetros pasadas las nueve y media de la mañana en Biriatou, en la AP-8 en dirección Francia al encontrarse cortado el tráfico para los camiones de más de siete toneladas y media, según han informado el Departamento de Seguridad y Bidegi.

Las retenciones han comenzado a partir de las cinco de la madrugada como consecuencia del cierre de la frontera en Behobia, si bien los turismos sí que pueden circular, aunque se registran importantes retenciones en la zona.

En concreto, está cortada la AP-8, en dirección Francia, para los camiones de más de siete toneladas y media y que, además se encuentran ocupando el carril derecho. Puntualmente, se les abre el izquierdo para intentar descongestionar la vía.

Ante estas retenciones, que eran de diez kilómetros a las nueve y media de la mañana, la Ertzaintza está parando en áreas de servicio de Álava y Gipuzkoa a camiones que se dirigían hacia Biriatou.

Desde Adegi, han señalado que, debido al cierre de la frontera en Behobia, se espera gran afluencia de tráfico pesado, por lo que podrían producirse importantes retenciones en dirección Behobia.

Además, recomienda a los vehículo pesados que no circulen y a los ligeros que lo hagan con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.