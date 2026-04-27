Puig Brands propone a la junta la reelección de Marc Puig y la venta de la marca "Aromas de Castilla"

Archivo - El ceo de Puig, Marc Puig. - JOAN TOMAS / WWW.JOANTOMAS.NET - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puig Brands ha convocado su junta general ordinaria de accionistas para su celebración de forma exclusivamente telemática el 29 de mayo de 2026 en primera convocatoria y el 1 de junio en segunda, con un orden del día que combina la renovación de parte del consejo de administración, como la reelección de Marc Puig como consejero ejecutivo, y decisiones sobre activos de la compañía, como la venta de la marca "Aromas de Castilla".

La cita incluirá el examen y aprobación de las cuentas anuales, los informes de gestión y los estados de información no financiera correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado y la distribución de dividendo.

En el capítulo de gobierno corporativo, la sociedad propondrá la reelección de Marc Puig Guasch como consejero ejecutivo, junto con la de otros siete consejeros en las categorías de independientes y externos. Además, la junta votará el nombramiento de Jose Manuel Albesa Muniesa, el actual chief executive officer (CEO) de Puig, como nuevo consejero ejecutivo, y de Julie Van Ongevalle como consejera independiente, y tomará conocimiento de la dimisión de Josep Oliu Creus, presidente del Banco Sabadell, como miembro del consejo.

Albesa es un veterano de la casa con casi tres décadas de experiencia en el grupo. Su nombramiento, anunciado en marzo de 2026, marcó un hito histórico para la compañía, ya que supuso la separación de los cargos de presidente y consejero delegado por primera vez en la historia de la firma.

Los accionistas también se pronunciarán sobre la política de remuneraciones de los consejeros y la entrega de acciones de Clase B a los ejecutivos como parte del pago de sus componentes variables. La agenda contempla igualmente la reelección del auditor de cuentas y el nombramiento del verificador de la información sobre sostenibilidad para el ejercicio 2026.

Entre otros asuntos, la junta solicitará la autorización de los accionistas para proceder a la venta de la marca "Aromas de Castilla", de acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales.

La documentación completa de la convocatoria y el texto íntegro de las propuestas estarán a disposición de los accionistas en la página web corporativa de Puig Brands a partir del 28 de abril de 2026.