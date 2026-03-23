Puig informa de que está en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para una posible fusión

Archivo - Marc Puig toca la campana en la salida a bolsa de la compañia Puig. - LORENA SOPENA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puig ha informado este lunes de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio de ambas.

Según ha comunicado la compañía de belleza española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la entidad ha subrayado que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.

Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.