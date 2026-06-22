RateGain duplica su equipo comercial para expandirse en Europa, región que concentra un tercio de sus ventas

RateGain duplica su equipo comercial para acelerar su expansión en Europa, región que concentra el tercio de sus ventas. - RATEGAIN

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

RateGain ha anunciado este lunes su nueva fase de expansión en Europa, región que ya representa el 31,6% de sus ingresos totales en el ejercicio fiscal 2025, duplicando su equipo comercial ante el aumento de la demanda de soluciones comerciales impulsadas por inteligencia artificial, según un comunicado.

Así, se fija como objetivo para este semestre consolidar su presencia en los mercados de España, la región DACH, Reino Unido y Benelux, además de reforzar su estrategia comercial en Francia e Italia, mercados clave para el crecimiento de la compañía en la región.

De este modo, RateGain busca reforzar la relación con sus clientes, impulsar la adopción de sus soluciones y ayudar a hoteles y empresas turísticas a aumentar sus ingresos mediante una tecnología comercial conectada basada en IA.

La expansión está liderada por Oscar Ganuza, que se incorporó a RateGain en abril de 2026 como vicepresidente sénior de e Ingresos para Europa.

"Europa es uno de los mercados estratégicos para el crecimiento de RateGain y seguimos observando una sólida demanda por parte de hoteles y empresas turísticas que quieren modernizar sus herramientas tecnológicas y comerciales", ha valorado el propio Ganuza.