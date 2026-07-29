El Real Madrid eleva a 1.408 millones la inversión en el Bernabéu y sus ingresos a 1.221 millones

Archivo - Santiago Bernabéu, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La remodelación prácticamente finalizada del estadio Santiago Bernabéu se consolida como la gran palanca económica del Real Madrid C. F., con una inversión acumulada de 1.407,7 millones de euros frente a los 1.347 millones del curso anterior y un préstamo dispuesto que se reduce de 1.131,7 a 1.108,4 millones, en línea con el calendario de financiación previsto.

según las cuentas del ejercicio 2025-2026 formuladas por la Junta Directiva, los ingresos de explotación sin traspasos alcanzan los 1.221 millones de euros, un 3,1% más que en 2024-2025, lo que permite al club superar por primera vez la barrera de los 1.200 millones y consolidarse como líder mundial de la industria del deporte por ingresos.

Según el club, la transformación del Bernabéu ha permitido disparar los ingresos asociados al estadio, que se han más que duplicado desde la temporada 2018-2019: han pasado de 175 millones a 363 millones de euros en 2025-2026, lo que supone un crecimiento del 107% respecto al último ejercicio previo al inicio de las obras y representa ya el 41% del incremento total de los ingresos de explotación en este periodo.

A ello se suma el aumento del 82% en los ingresos de marketing -de 296 a 539 millones- y el crecimiento del 11% en televisión y competiciones internacionales, hasta 319 millones, elevando el total de ingresos de explotación antes de enajenación de jugadores de 757 millones en 2018/19 a 1.221 millones en 2025/26.

El club destaca que el 93% del crecimiento registrado desde 2018-2019 procede de negocios gestionados directamente por la entidad, con especial peso del estadio y del área de marketing.

En las cuentas aprobadas, los ingresos de explotación sin traspasos alcanzan esos 1.221 millones de euros, un 3,1% más que en la temporada anterior, lo que permite al Real Madrid superar por primera vez la barrera de los 1.200 millones y consolidarse, según subraya la entidad, como líder mundial en ingresos dentro de la industria del deporte.

El resultado de explotación antes de amortizaciones (Ebitda) se sitúa en 287,4 millones de euros, un 18% más que el ejercicio anterior, mientras que el Ebitda antes de enajenación de inmovilizado alcanza los 243 millones, un 17% superior. Ambos registros son los más altos de la historia del club y reflejan, según el Real Madrid, una mejora sostenida de la eficiencia operativa.

26 AÑOS CONSECUTIVOS CON BENEFICIOS

El beneficio después de impuestos asciende a 26,3 millones de euros, un 8% más que en la temporada 2024-2025, con lo que la entidad encadena veintiséis ejercicios consecutivos cerrados con ganancias desde el año 2000.

En la síntesis económico-financiera, excluido el proyecto del estadio, los ingresos pasan de 1.184,7 millones en 2024/25 a 1.221,3 millones en 2025/26, el Ebitda de 242,9 a 287,4 millones y el resultado después de impuestos de 24,3 a 26,3 millones.

El patrimonio neto aumenta de 598,3 a 624,4 millones de euros, la tesorería se sitúa en 82,8 millones y la deuda neta se reduce de 11,7 a 8,7 millones, con ratios deuda/Ebitda y deuda/patrimonio neto de 0,0 veces, lo que el club interpreta como una posición patrimonial muy sólida. Además, dispone de pólizas de crédito no utilizadas por importe de 475 millones de euros.

En paralelo a la obra del Bernabéu, el club ha invertido 192 millones de euros en instalaciones, plataforma tecnológica y plantillas deportivas durante el ejercicio, de los que 161 millones se han destinado a la incorporación de jugadores, en una política de refuerzo continuo de los equipos de fútbol y baloncesto para mantener la competitividad al máximo nivel.

El gasto en plantillas (personal más amortizaciones) ha crecido desde los 451 millones de 2018-2019 hasta los 618 millones actuales (+37%), manteniendo la ratio de gastos de personal sobre ingresos en el 46%, por debajo del umbral de excelencia del 50%.

354,8 MILLONES EN PAGOS A HACIENDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

El Real Madrid recuerda que, al ser propiedad de sus socios, no distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital, por lo que la totalidad de los resultados se reinvierte en la propia entidad, sus infraestructuras y sus plantillas.

Además, subraya su contribución fiscal: en el ejercicio 2025-2026, los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social han ascendido a 354,8 millones de euros, en línea con el peso económico y social que el club reivindica dentro y fuera del terreno de juego.