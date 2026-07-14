Las reclamaciones entre las grandes 'telecos' suben un 29% en 2025, con Adamo como la más denunciada

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las reclamaciones ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales (OAUT) de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Seteleco) aumentaron un 29,2% en 2025, hasta situarse en 32.032, según el último informe publicado por esta ventanilla.

En el segmento de comunicaciones convergentes --los paquetes que incluyen internet y telefonía móvil--, PepeMobile (MasOrange) fue la marca con una menor tasa de reclamaciones, con 0,29 por cada 10.000 abonados, seguida de Digi Spain (0,32) y Simyo (MasOrange), con el 0,39.

En cuanto al desglose por grupos, Avatel, con 0,73 reclamaciones por cada 10.000 usuarios, es la enseña con menor tasa en el segmento convergente, seguida de Movistar, con 0,87, y de MasOrange (1,76).

En el extremo opuesto, Adamo fue la que contabilizó una mayor tasa de reclamaciones por sus servicios convergentes en 2025 (5,93), seguida de Digi Spain, con 2,29, y Vodafone, con 2,21.

SERVICIOS MÓVILES Y FIJOS

En el segmento de las comunicaciones móviles, el grupo empresarial Aire Networks fue el que menos reclamaciones recibió por cada 10.000 usuarios (0,00), por delante de Digi Spain (0,41) y Finetwork (0,49).

Por el contrario, Movistar fue la compañía con una mayor tasa de reclamaciones en este apartado (1,04), seguida de MasOrange (1,01) y Vodafone (0,94).

Por otro lado, el de las comunicaciones fijas fue el segmento que registró las mayores tasas de reclamaciones.

Por grupos empresariales, Adamo (9) y Movistar (8,45) fueron los que menores tasas presentaron, mientras que Avatel (1,31), Digi Spain (2,21) y Finetwork (6,26) fueron las compañías que más reclamaciones recibieron.

DESGLOSE DE LAS CONSULTAS Y VÍAS DE CONTACTO

De las 32.032 consultas recibidas por la OAUT, el 66,94% (21.442) se referían a los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, mientras que el 33,06% restante (10.590) versaba sobre cuestiones relativas a un procedimiento administrativo en concreto.

En cuanto a las vías utilizadas por los ciudadanos, el 87,22% de las consultas formuladas (27.939) se efectuaron por el canal telefónico, mientras que el 12,78% restante (4.093) se produjo a través de la web.

Estos datos reflejan un ligero descenso del canal telefónico frente al telemático respecto al año anterior, ya que en 2024 las consultas por teléfono representaron el 88,39% del total (21.907) y las de la web supusieron el 11,61% (2.877).

MÁS DE LA MITAD DE LAS RECLAMACIONES, FAVORABLES AL USUARIO

En síntesis, el 56,74% (6.531) de las reclamaciones resueltas por la OAUT resultaron favorables a las personas interesadas, frente al 14,72% (1.694) que fueron favorables al operador de telecomunicaciones.

Por su parte, el 28,54% (3.285) restante se resolvió sin pronunciamiento favorable o desfavorable.

La primera categoría engloba las resoluciones que estiman total o parcialmente la pretensión del usuario y las de archivo por acuerdo; la segunda, las resoluciones que la desestiman, y la tercera, las resoluciones de inhibición, inadmisión y desistimiento.

Con ello, se evidencia el alto porcentaje de reclamaciones que se resuelven a favor de los usuarios (6.531) frente a las resueltas a favor de los operadores (1.694).

CONSOLIDACIÓN DE LA VÍA TELEMÁTICA

Por otro lado, la mayoría de las reclamaciones presentadas se tramitaron por vía electrónica, sumando 8.022 peticiones, lo que representa el 64,4% del total.

Además, 4.432 reclamaciones (el 35,59%) se recibieron por correo postal o a través de los registros de las Administraciones Públicas.

En comparación con el año anterior, cuando el porcentaje de reclamaciones formuladas por vía electrónica sobre el total fue del 62,1%, este indicador ha registrado un incremento de 2,3 puntos.

Si se amplía la serie histórica a los tres años anteriores, se confirma esta tendencia ascendente de la tramitación telemática en el ámbito de las reclamaciones de resolución de controversias en materia de telecomunicaciones.