La red de Telefónica gestiona siete veces más tráfico del habitual durante la misa del Papa en Cibeles

El Papa León XIV preside la procesión de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterio - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica registró en su red un incremento del tráfico 5G siete veces superior al habitual en la Plaza de Cibeles, donde tuvo lugar el pasado domingo la misa oficiada por el Papa León XIV, el evento más multitudinario de la visita del pontífice a Madrid.

El pico de tráfico de descarga de contenidos se registró entre las 9.00 y las 10.00 horas, en las horas previas al inicio de la misa, mientras que el de subida se situó en torno a las 12.00 horas, coincidiendo con la bendición y el final de la celebración eucarística.

Asimismo, la red de Telefónica, principal colaborador tecnológico de la visita del Papa León XIV a España, gestionó un volumen de descarga de contenidos en móvil seis veces superior al habitual y once veces mayor en subida durante la misa.

En cuanto al uso de tecnologías, la red 5G de Telefónica concentró cerca del 70% del tráfico total -incluyendo otras como el 4G-, consolidándose como la tecnología predominante durante el evento, que se extendió de 10.00 a 12.00 horas.

En servicios de voz, la red de la operadora cursó seis veces más llamadas que en un día estándar. Más del 10% se realizaron mediante 'VoNR' (Voice over New Radio), basado en 5G, lo que refleja el avance del despliegue de 5G SA y la madurez de los servicios de voz nativa sobre esta tecnología.

La directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, Clara Casas, ha destacado que con la visita del Papa León XIV la 'teleco' ha demostrado su compromiso de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales.

"Durante cuatro meses previos, hemos desarrollado un trabajo de planificación, dimensionamiento y supervisión de la red con el objetivo de reforzar la conectividad de cientos de miles de asistentes, además de la organización, la comitiva pontificia, los medios de comunicación y los servicios públicos y de emergencia", ha explicado Casas.

DESPLIEGUE "SIN PRECEDENTES"

Telefónica ha realizado un refuerzo de red "sin precedentes" y ha proporcionado la conectividad a la comitiva pontificia como colaborador tecnológico principal de la visita del Papa a España del 6 al 12 de junio.

En concreto, Telefónica ha reforzado más de 1.300 puntos de red, desplazado cuatro unidades móviles, habilitado diez conexiones satelitales tácticas y desplegado un equipo de supervisión de 60 profesionales con el objetivo de optimizar la cobertura durante los eventos multitudinarios de León XIV en Madrid, Cataluña y Canarias.

De este modo, la operadora ha aportado su infraestructura, su experiencia en la gestión de grandes eventos y su capacidad de innovación y despliegue tecnológico para ofrecer el mejor servicio tanto a asistentes como a todo el personal volcado en esta gira pastoral.

Además, como colaborador principal tecnológico de esta visita del Sumo Pontífice, la compañía ha consolidado su rol como referencia institucional en España y ha reafirmado su compromiso de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales.