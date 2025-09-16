Redevco impulsa su crecimiento en el sector logístico con la adquisición de Roebuck

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Redevco, gestor inmobiliario privado europeo, ha anunciado este martes la adquisición de Roebuck, firma especializada en inversión y gestión de activos logísticos, con aproximadamente 1.000 millones de euros en activos bajo gestión en Reino Unido y Europa continental.

El gestor inmobiliario ha detallado que esta compra representa un paso estratégico clave en su evolución, "al fortalecer su presencia en el sector logístico y diversificar aún más su plataforma paneuropea".

Roebuck, por su parte, aporta más de 15 años de experiencia generando "sólidos" rendimientos mediante estrategias centradas en el inquilino, abarcando toda la cadena logística, desde la primera hasta la última milla.

El consejero delegado de Redevco, Neil Slater, ha declarado que "es un placer dar la bienvenida al equipo de Roebuck a Redevco". "Su profundo conocimiento del sector, su espíritu colaborativo y su mentalidad emprendedora encajan perfectamente con nuestra cultura", ha añadido.

El equipo de Roebuck, incluidos sus cofundadores Hugh Macdonald-Brown y Nick Rhodes, liderará la estrategia logística dentro del grupo, conformando una nueva división especializada bajo el paraguas de Redevco.

La operación también refuerza el compromiso de Redevco con la sostenibilidad, puesto que los proyectos de Roebuck integran iniciativas de energías renovables y gestión de activos bajo criterios ESG.

Esta adquisición se suma a una serie de iniciativas estratégicas recientes de Redevco, como su entrada selectiva en el segmento de vivienda urbana, el fortalecimiento de su presencia en parques comerciales y la exploración de oportunidades en deuda inmobiliaria y situaciones especiales.