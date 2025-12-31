Reental cierra 2025 con casi 100 millones de euros en inversión tokenizada

Reental Costa Mediterránea - REENTAL

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Reental, fintech especializada en inversión inmobiliaria tokenizada, ha lanzado su último proyecto del año en La Garrucha (Almería), valorado en 4,2 millones de euros, con el que concluye 2025 alcanzando casi 100 millones de euros en inversión acumulada tras tan solo cuatro años de actividad.

El nuevo proyecto, que supone el lanzamiento número 30 del ejercicio 2025, ofrece un rendimiento total estimado máximo del 28% y anualizado del 19%, incluyendo plusvalía final.

Se trata de la adquisición de un edificio residencial que quedó inconcluso al 50% tras la crisis de 2008.

Una sociedad del grupo Reental se encargará de reanudar las obras, regularizar urbanísticamente el inmueble apoyándose en una licencia histórica existente y transformar el activo en un conjunto residencial funcional con viviendas de una y más habitaciones, orientadas tanto a familias pequeñas y estancias temporales como a residentes permanentes, a escasos minutos del paseo marítimo.

En 2025, Reental ha financiado proyectos en tan solo un día en mercados internacionales como Abu Dabi, Dubái, México y República Dominicana, "demostrando la alta liquidez y atractivo de su modelo basado en blockchain".

El proyecto almeriense adquiere especial relevancia en un contexto de escasez de oferta de vivienda en España, combinando objetivos sociales y de mercado para maximizar la absorción y el valor final del activo.

Con más de un centenar de proyectos tokenizados en su trayectoria, la compañía anticipa para 2026 una fuerte expansión internacional que supere con creces los resultados obtenidos este año.