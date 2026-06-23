Reino Unido multa con 1,7 millones a una plataforma de reventa de entradas por no mostrar el precio final

Archivo - Logo de StubHub. - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) de Reino Unido ha impuesto una sanción total de 1,49 millones de libras esterlinas (1,72 millones de euros) a StubHub, plataforma para la reventa y compra de entradas para eventos, por no mostrar en el inicio del proceso de compra el precio final y añadir en los pasos finales una comisión obligatoria.

En concreto, el regulador británico ha multado con 900.000 libras (1,04 millones de euros) por esta práctica, conocida como precios por goteo, y ha obligado a reembolsar a más de 50.000 usuarios un total de 590.000 libras (684.070 euros) como indemnización.

La CMA ha sostenido que los precios por goteo pueden provocar que los usuarios acaben comprando las entradas tras la aparición del cargo adicional, pero que en caso de contar con toda la información desde el inicio, podrían haber comparado precios y no haber elegido la opción de esta plataforma.

El regulador inició una investigación y determinó que entre el 6 de abril y el 7 de diciembre de 2025, múltiples clientes se vieron obligados a pagar costes obligatorios, como gastos de envío y gestión, añadidos en la fase final de compra, infringiendo la legislación de protección al consumidor.

La compañía deberá a partir de ahora ponerse en contacto con los usuarios afectados y ejecutar el desembolso impuesto que será de un media de diez libras (11,6 euros) por transacción. StubHub tomó medidas tras el conocimiento de la investigación para cesar esta conducta y colaboró "de forma constructiva" con la CMA durante todo el proceso.

Tras admitir haber infringido la ley y aceptar llegar a un acuerdo con la CMA, la empresa obtuvo una reducción del 40% en su sanción económica.

"Cobrar a los clientes cargos ocultos es ilegal. No es justo atraer a la gente con lo que parece una buena oferta, solo para que luego descubran que el precio real es más alto al llegar a la caja debido a cargos adicionales inevitables", ha declarado la directora ejecutiva de Protección al Consumidor de la CMA, Emma Cochrane.

"Asistir a un concierto o a un evento deportivo es algo para lo que mucha gente ahorra, y nuestra acción de hoy significa que miles de aficionados recuperarán el dinero que les fue cobrado injustamente mediante cargos ocultos. Nuestro mensaje a las empresas es sencillo: sean transparentes con los costes o se arriesgan a que la CMA tome medidas", ha añadido.