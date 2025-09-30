Repsol invertirá más de 300 millones en su primer electrolizador de 100 MW en Cartagena (Murcia)

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repsol invertirá más de 300 millones de euros en su primer electrolizador de 100 megavatios (MW) en Cartagena (Murcia), que recibirá 155 millones en ayudas públicas y generará 900 empleos, avanzando en la producción de hidrógeno renovable, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

El grupo, que sigue avanzando en su plan estratégico, ha destacado que la instalación tendrá capacidad para generar hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable cada año, que la compañía empleará como materia prima para fabricar productos esenciales con menor huella de carbono.

El proyecto ha sido reconocido por la Comisión Europea y el Gobierno de España como estratégico y de interés común europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) y recibirá 155 millones de euros a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Por su escala, el desarrollo de este electrolizador supone un reto tecnológico liderado por Repsol, en colaboración con Enagás Renovable que tiene un 25% del proyecto.

Con una inversión superior a 300 millones de euros, generará unos 900 empleos entre directos, indirectos e inducidos en las diferentes fases del proyecto.

PLANTA OPERATIVA EN 2029

Repsol ha adelantado que está previsto que la planta esté operativa en 2029, representando "un hito" para el Valle del Hidrógeno de la Región de Murcia, "una de las iniciativas autonómicas más relevantes de España", según ha subrayado la compañía energética.

El proyecto contempla la posibilidad de que, a futuro, el hidrógeno renovable también pueda ser incorporado a la red de gas natural y a la Red Troncal Española de Hidrógeno.