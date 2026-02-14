Repsol refuerza su negocio de lubricantes en Europa del Este tras adquirir el 44% de la rumana Valtec

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha cerrado la adquisición del 44% de la empresa rumana Valtec Premium Lubricants y la constitución de una 'joint venture' con Valtec B.V., tras obtener la autorización de la autoridad de competencia de Rumanía, según ha informado este sábado la compañía.

Esta operación refuerza el negocio de lubricantes de Repsol en Europa Central y Oriental, con presencia en 17 países que abarcan desde Polonia y la República Checa, pasando por Rumanía, hasta Grecia, y consolida a la nueva compañía como socio estratégico de Repsol en toda la región.

El acuerdo acelera el plan de crecimiento de Repsol en un mercado en pleno desarrollo y está plenamente alineado con su estrategia de expansión internacional.

En este sentido, la alianza se fundamenta en una trayectoria consolidada entre ambas compañías.

Valtec es distribuidor exclusivo de Repsol Lubricants desde 2008 y opera desde Bucarest un centro logístico que da servicio a 17 países de Europa Central y del Este, con una presencia especialmente destacada en Rumanía y Bulgaria.

Desde 2021, la compañía ha incrementado sus ventas un 60%, reforzando así su papel como socio estratégico para el desarrollo del negocio en la región. La nueva sociedad tiene como objetivo duplicar el volumen de toneladas vendidas en un plazo de cuatro años.

Para ello, ejecutará una estrategia centrada en el impulso de los productos de mayor calidad en el porfolio de automoción, tanto aceites de motor para turismos como para motocicletas, el desarrollo del canal de recambios y clientes B2B, así como la mejora de eficiencias logísticas y el establecimiento de acuerdos de fabricación local cuando aporten competitividad.

"Esta operación refuerza nuestra ambición de crecimiento internacional y nos acerca aún más a los clientes profesionales e industriales de la región, con una propuesta de valor diferencial basada en tecnología, calidad y servicio. La combinación del conocimiento local de Valtec y las capacidades de Repsol acelerará la captura de oportunidades en mercados prioritarios", ha afirmado la directora de Repsol Lubricants, Clara Velasco.

"Llevamos más de una década desarrollando con Repsol una relación de confianza. Este paso natural nos permite ganar velocidad, ampliar nuestra oferta y elevar el nivel de servicio a nuestra red y a los clientes de 17 países", ha señalado el consejero delegado de Valtec Premium Lubricants SRL, John Roskott.