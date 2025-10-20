Repsol suministrará a Norwegian Cruise Line combustibles renovables a largo plazo en el Puerto de Barcelona - REPSOL

Se convierte en la primera empresa en firmar un acuerdo de suministro de metanol renovable de la Ecoplanta de Tarragona

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha firmado un acuerdo para suministrar combustibles marinos renovables a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) en el Puerto de Barcelona durante un periodo de ocho años, estableciendo así una relación a largo plazo sin precedentes dentro de la industria de cruceros, informaron las compañías.

Así, tras el comienzo de la temporada de cruceros europeos de 2026, la energética suministrará biocombustibles y, a partir de 2029, metanol renovable, directamente a los buques de las diferentes marcas de cruceros -Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises - de NCLH cuando hagan escala en el Puerto de Barcelona.

El acuerdo entre Repsol y NCLH se ha establecido teniendo en cuenta el entorno regulatorio internacional y el compromiso de cero emisiones netas para 2050 de ambas compañías.

Todos los combustibles proporcionados en virtud del acuerdo están certificados bajo el marco de ISCC EU y cumplen con los estándares necesarios para respaldar el cumplimiento ambiental y la hoja de ruta de descarbonización de NCLH.

El metanol renovable se producirá en las instalaciones de la Ecoplanta de Repsol en Tarragona, un proyecto pionero en Europa para transformar residuos urbanos en combustibles renovables y productos circulares. NCLH es la primera empresa en firmar un acuerdo de suministro de metanol renovable de la Ecoplanta.

La nueva planta, que comenzará operaciones en 2029, tendrá capacidad para procesar hasta 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año y convertirlos en 240.000 toneladas de combustibles renovables y productos circulares.

REDUCIR HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR MARÍTIMO.

El director general de Transformación Industrial y Economía Circular de Repsol, Juan Abascal, señaló que este acuerdo es "un hito que pone de manifiesto que los combustibles renovables están listos para desempeñar un papel clave en la reducción de la huella de carbono del sector marítimo".

"Al asociarnos con NCLH, una de las principales compañías de cruceros del mundo, demostramos que los combustibles renovables ya se pueden desplegar a escala para comenzar a reducir inmediatamente las emisiones en el mar", dijo.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Norwegian Cruise Line Holdings, Harry Sommer, aseguró que esta alianza supone "un excelente ejemplo de cómo la colaboración entre industrias puede suponer un progreso significativo".

"Asegurar el acceso a largo plazo a combustibles marinos renovables en un puerto europeo clave engarza directamente con nuestro programa Sail & Sustain y demuestra nuestro compromiso de avanzar hacia un futuro más sostenible", añadió.