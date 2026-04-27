Las reservas de restaurantes se disparan un 16% en el puente del mayo impulsado por las escapadas a la costa

Archivo - Un grupo de personas en una terraza de la playa de la Malvarrosa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de restaurantes se dispararán un 16% en el puente del mayo impulsado por las escapadas a la costa, según los datos de CoverManager, el sistema de gestión de reservas y eventos, que gestionará casi cuatro millones de reservas en los próximos días.

En concreto, la plataforma ha avanzado que el volumen de comensales experimentará un aumento aún mayor, ya que será de un 20% más, debido a que las reservas de estos días son para grupos más grandes de personas, ya que la media de comensales incrementa del 3,2 habitual a un 3,41.

El informe revela que los destinos costeros y el norte de España son los protagonistas de este puente, siendo Málaga el destino estrella en estas fechas, experimentando un aumento de reservas del 25,6%, en comparación con el resto del año, seguido por Girona, con un aumento del 15,7%, Alicante (9,6%), Cádiz (8,3) y Bizkaia (+6,5).

También destaca el crecimiento de grandes ciudades del interior con gran atractivo turístico, como Córdoba, que registra un alza del 5,8% y Valladolid, con un 5% más de reservas en comparación con el resto del año.

Mientras que las grandes ciudades experimentan el efecto contrario. En Barcelona, el número de reservas se desploma en un 14,1% por la 'operación salida' de sus residentes, que aprovechan el día festivo para viajar a otras zonas del país. Lo mismo ocurre con Madrid, con una caída del 8,9%, Zaragoza (-4,2%), y Sevilla (-1,6 %). La única gran ciudad que experimenta un aumento es Valencia, con un 3,8% más de reservas en comparación con el resto del año, debido a que también ejerce el papel de destino de playa.

Para el puente de mayo, el turista que se desplaza hacia la costa lo hace acompañado de familiares y amigos, por lo que la media de comensales por reserva es superior a la de la media nacional (3,41 personas). Cádiz es la ciudad con reservas para grupos más grandes (3,54 comensales por mesa), seguida de Alicante (3,44) y Málaga (3,43), mientras que en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, la media de comensales por reservas es inferior (3,14 y 3,32 respectivamente).

Por otro lado, el puente de mayo coincide con la festividad del Día de la Madre, que retendrá casi el 30% del volumen de reservas de todo el puente.

Así, según las previsiones de CoverManager, el pico de reservas será el sábado, absorbiendo el 32,4% de la demanda total. Por muy poco le sigue el Día de la Madre, concentrando el 28,9% de las reservas.