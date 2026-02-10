Las reservas en restaurantes para San Valentín se disparan un 31% en 2026 y el ticket se eleva un 20%

Cena de San Valentín - HOTEL INTERCONTINENTAL MADRID

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las reservas en los restaurantes para celebrar este sábado el día de San Valentín se han disparado un 31% en 2026, según los datos de la plataforma de reservas TheFork.

En concreto, el auge de la celebración de esta fecha se une a que los comensales realizarán un desembolso medio de 31 euros por persona y servicio, lo que supone un 20% superior al ticket promedio el resto del año.

A nivel regional, Madrid (33%), Barcelona (20%), Valencia (8%), Málaga (6%) y Sevilla (5%) lideran el ranking de provincias con mayor volumen de bookings para el 14 de febrero, mientras que las ciudades que más reservas concentran son Madrid (35%), Barcelona (21%), Valencia (19%), Sevilla (6%) y Málaga (5%) a la cabeza del ranking nacional.

En lo que al número de personas por mesa se refiere, los datos confirman que las de dos representan el 80% del total, cuando habitualmente suponen alrededor del 55% un sábado normal.

Mientras que los momentos consumo, las cenas siguen siendo el servicio más demandado con un 81% de todas las reservas registradas en la plataforma para este día tan señalado.

De igual forma, por tipología de gastronomía, los restaurantes italianos encabezan las preferencias de los españoles con un 31% del total de las reservas, seguidos de los japoneses (12%) y los españoles (11%).

"San Valentín es una de las citas más relevantes del año para la restauración y, cuando cae en fin de semana, su impacto es aún mayor. Los datos de este año muestran cómo cada vez se invierte más en celebrar esta fecha fuera de casa y se planifica con una mayor anticipación para que los comensales tengan una mesa asegurada", ha señalado el 'country manager' de Iberia en TheFork, Jay Kim.