El reto del liderazgo empresarial sostenible

Encuentro Ejecución de Oportunidades 'Reflexiones post COP30', organizado por Europa Press, en el Rosewood Villa Magna, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las conferencias de la ONU sobre cambio climático permiten conocer hasta qué punto están dispuestos a llegar los países para minimizar los efectos negativos de la acción del hombre sobre la Tierra.

La COP-30, celebrada en Belém (Brasil), se ha cerrado con un acuerdo mayoritario para continuar avanzando hacia una economía verde. Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de fijar objetivos concretos en la descarbonización, impulsar la financiación climática o avanzar hacia una transición justa.

Las empresas, por su parte, afrontan el desafío de acompasar sostenibilidad y competitividad y en este reto cobran gran importancia la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa, la financiación, el respaldo institucional, la transparencia o el reporting.

Así se ha puesto de manifiesto en el último episodio del podcast 'Generación de Oportunidades', un proyecto de Europa Press en colaboración con McKinsey and Company, que en esta ocasión ha contado con el director de Sostenibilidad de Acerinox, Carlos Ruiz; el responsable de Sustainability Advocacy de BBVA, Emilio Martín-More; el director de Sostenibilidad y Acción Climática de Enagás, José Miguel Tudela; el director de Asuntos Corporativos de GSK, Medicinas de Uso General, Ricardo Boedo Facal; y la responsable de Negocio Responsable y Derechos Humanos ESG de Telefónica, Laura Fernández Cavas.

"Desde el punto de vista más de las empresas, yo creo que el principal resultado de esta COP es que las empresas seguimos apostando por avanzar hacia una economía baja en carbono", ha afirmado Carlos Ruiz, quien ha considerado que es necesario "acompasar esa transición climática con la mejora de la competitividad".

De la cumbre de Brasil el director de Sostenibilidad y Acción Climática de Enagás, José Miguel Tudela, ha destacado la revisión de los compromisos nacionales y la apuesta por los combustibles renovables, como el hidrógeno verde.

Desde el punto de vista tecnológico, la responsable de Negocio Responsable y Derechos Humanos ESG de Telefónica, Laura Fernández Cavas, ha apuntado a la necesidad de trabajar también con el escenario de emergencia climática.

En materia financiera, el responsable de Sustainability Advocacy de BBVA, Emilio Martín-More, ha remarcado la importancia de la financiación público privada, la taxonomía de finanzas sostenibles o las plataformas-país para desarrollar proyectos sostenibles.

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de GSK, Medicinas de Uso General, Ricardo Boedo, ha afirmado que apoyar energías limpias es hablar de salud.

ALINEAR SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIO

En la cumbre de Belém se ha podido ver que las empresas están comprometidas con poner freno al cambio climático, pero los representantes empresariales han considerado necesario alinear sostenibilidad y negocio.

"Tenemos que ser capaces de avanzar en esa ambición climática, pero tenemos que competir en un mercado global. Por tanto, uno de los principales ámbitos en los cuales tenemos que poner el foco es el intentar que todos los requisitos y condicionantes climáticos sean comunes a todas las empresas que competimos a nivel global", ha alertado el directivo de Acerinox.

A juicio del representante de Enagás, es importante que los objetivos globales, europeos y de país se adopten a nivel empresarial y que las compañías pongan en marcha planes de inversión para desarrollarlos. Además, ha considerado "importantísima" la colaboración público privada para llevarlos a cabo.

La directiva de Telefónica ha advertido de que competitividad y sostenibilidad no son parámetros enfrentados y ha remarcado que el Plan de Acción Climática de Telefónica está alineado con el modelo de negocio de la compañía.

"El Plan de Acción Climática de Telefónica está hecho coincidiendo con las necesidades y la evolución del modelo de negocio de Telefónica. Es decir, las principales acciones que podemos llevar a cabo en cualquier empresa van a tener que ver con la tecnología que se está sirviendo", ha indicado.

Para el representante de BBVA también resulta necesario "anclar la ambición climática en la estrategia de negocio". Además, ha remarcado la importancia de las finanzas sostenibles. A todo ello el directivo de GSK ha sumado la "innovación responsable".

TRANSPARENCIA Y REPORTING

La medición y la transparencia son herramientas clave para alcanzar los objetivos climáticos. En opinión del representante de Acerinox, quizá el reto más importante es reportar la misma información en base a los mismos estándares.

Transparencia y comparabilidad también son relevantes para Tudela, quien ha destacado la importancia de la taxonomía y el reporte de información. La directiva de Telefónica ha añadido la usabilidad.

De cara al futuro, los ponentes han coincidido en la necesidad de acompasar los objetivos climáticos globales y empresariales y la financiación sostenible.