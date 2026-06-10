Riquelme refuerza su posición como principal accionista de Cox y eleva su participación al 62%

Archivo - El presidente y fundador de Cox Energy Enrique Riquelme - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, ha reforzado su posición como principal accionista de la 'utility' de agua y energía elevando su participación en el capital de la compañía al 62,03% de su capital.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Riquelme se ha hecho con un 2,4% adicional del capital de la empresa, pasando así a controlar ese 62,03%, frente al 59,62% que poseía anteriormente.

De esta manera, el presidente y fundador de Cox controla un paquete de más de 52,662 millones de acciones de la empresa, que a los actuales precios de mercado, tiene un valor de unos 661 millones de euros.

Riquelme cuenta con esta participación en Cox a través de las sociedades Inversiones Riquelme Vives (57,71%), Lusaka Investments (3,57%) y Riquelme Capital Group (0,740%).

El empresario alicantino, que perdió el pasado domingo la carrera electoral a la presidencia del Real Madrid frente a Florentino Pérez, controla el 94,2% de Inversiones Riquelme Vives y el 100% de las sociedades Lusaka Investments y Riquelme Capital Group.

A finales de abril, Cox culminó, tras la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, la adquisición de Iberdrola México por un importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros).

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento -1.368 MW de centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW de activos eólicos y fotovoltaicos-, la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación que poseía Iberdrola en México, que Cox pretende poner en operación en el futuro de acuerdo con sus planes de expansión en el país.

Esta operación es transformacional para Cox, ya que genera sinergias significativas para el grupo, consolidando a México como un país estratégico al integrar los sectores de agua y energía, y como un mercado prioritario para la compañía, en el que lleva más de diez años operando, y consolida su modelo de integración vertical combinando generación, comercialización y capacidades industriales bajo una misma plataforma.