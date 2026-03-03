RIU elimina las penalizaciones por cancelación en Dubái y fija tarifas especiales para los clientes afectados

Hotel de RIU en Dubai - RIU

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts asegura que está siguiendo de cerca la situación en Oriente Medio tras los recientes acontecimientos geopolíticos, que han derivado en restricciones del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos en la región.

A pesar del contexto, la compañía ha asegurado a Europa Press que el ambiente en su establecimiento Riu Dubai es de "calma" y que el hotel continúa operando "con normalidad dentro de las circunstancias.

Asimismo, ha confirmado que tanto los huéspedes como los miembros del equipo se encuentran a salvo y que se están tomando medidas para garantizar la continuidad de las operaciones y el bienestar de los clientes.

EXENCIÓN DE PENALIZACIONES Y TARIFAS ESPECIALES

Ante la imposibilidad de viajar de muchos clientes, RIU ha actualizado sus políticas comerciales y ha comunicado que no aplicará cargos ni penalizaciones por 'no show' (no presentación) a aquellos huéspedes que tuvieran prevista su llegada y no hayan podido realizar el trayecto debido al cierre del espacio aéreo.

Para los turistas que ya se encuentran en el destino y se vean obligados a prolongar su estancia por la cancelación de sus vuelos de regreso, la hotelera ha establecido una tarifa especial de 80 dólares por adulto y noche. Según ha precisado la compañía, los niños menores de 12 años quedarán exentos de este cargo.

Por otro lado, la cadena ha puesto en marcha un plan de racionalización de ciertos servicios para asegurar el suministro de recursos esenciales. El objetivo de esta medida es garantizar que los alimentos, el agua y los servicios básicos sigan plenamente disponibles para todos los usuarios mientras persista la inestabilidad.

Desde RIU Hotels & Resorts, han solicitado la cooperación de los clientes para gestionar el inventario "de forma responsable" y han subrayado que trabajan en contacto directo con las autoridades pertinentes, permaneciendo atentos a cualquier cambio o actualización de la situación en la zona.