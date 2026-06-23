Roig (Mercadona), Botín (Santander) y Amancio Ortega (Inditex), los empresarios más valorados, según Merco

Roig, Botín y Amancio Ortega. - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander) y Amancio Ortega (Inditex) lideran la lista de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en España, según un estudio de Merco, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa.

Así, Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, revalida la primera posición por octavo año consecutivo.

A este le siguen Ana Botín (Santander), Amancio Ortega y su hija Marta (Inditex), e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), completando los cinco empresarios con mejor reputación en España.

Por detrás se encuentran Josu Jon Imaz (Repsol), Pablo Isla (Nestlé), Isidre Fainé Casas (Fundación La Caixa), Gonzalo Gortázar (Caixabank) y Antonio Huertas (Mapfre), que cierran la lista de los diez líderes con mejor reputación en España. Los primeros 15 puestos los completan Óscar García Maceiras (Inditex), Florentino Pérez (Grupo ACS), María Dolores Dancausa (Bankinter), Gabriel Escarrer (Meliá) y José Ignacio Goirigolzarri (Ex Caixabank).

En dicho índice, en el que se sitúan 27 mujeres, dos menos que el pasado año, han irrumpido Alejandro Oñoro (Grupo Social Once), Gloria Ortiz (Bankinter), Juvencio Maeztu (Ikea), Carl Aaby (Ikea), Cristina Álvarez (El Corte Inglés), Carlos Jaureguizar (Sanitas), Ricardo Álvarez (Dia) y José Vicente De Los Mozos (Ex Indra).