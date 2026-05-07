Ruth Díaz (Amazon) y Carlos Pedreira (Alcampo) se incorporan al consejo directivo de Aecoc

Archivo - La directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Aecoc, la asociación empresarial que reúne a más de 35.000 compañías de diferentes sectores profesionales, ha aprobado en su asamblea general la incorporación a su consejo directivo de la directora general de Amazon para España y Portugal, Ruth Díaz y del director general de Alcampo en España, Carlos Pedreira, según informa la patronal.

El consejo directivo de Aecoc es el máximo órgano de gobierno de la asociación y tiene a su cargo la dirección, administración y representación de la organización, así como el impulso de las líneas de trabajo definidas en su plan estratégico.

Este órgano de gobierno está formado por una veintena de altos directivos de las principales compañías de la industria y la distribución del país. Así, está presidido por Ignacio González, consejero de KH Lloreda, y cuenta como vicepresidente con Javier Campo, presidente de Grupo Alimentación Palacios, y como secretario general con José María Bonmatí.