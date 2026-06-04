Sacyr aprueba el pago de dos dividendos por 0,15 euros y anticipa en un año su ciclo estratégico

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, durante la junta de accionistas - SACYR

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Sacyr ha aprobado este jueves todos los puntos del orden del día, dando un relevante impulso a los compromisos de su Plan Estratégico 2024-2027. Entre las principales medidas, los accionistas han respaldado el pago de dos dividendos en efectivo por un importe total de 0,15 euros brutos por acción.

De la remuneración aprobada, un total de 0,10 euros se abonará el próximo mes de julio, mientras que los 0,05 euros restantes se pagarán en enero de 2027. Esta política de dividendos en efectivo contrasta con los 0,045 euros en metálico distribuidos en 2025. Con este movimiento, Sacyr avanza en su compromiso estratégico de repartir al menos 225 millones de euros en caja entre 2025 y 2027.

Además, la Junta ha ratificado la renovación de los consejeros Demetrio Carceller Arce (como dominical), María Jesús de Jaén Beltrá y José Joaquín Güell Ampuero (ambos como independientes). Tras estas reelecciones, los consejeros independientes retienen el 50% de los puestos del consejo de administración y las mujeres representan el 43% del total de los consejeros de la firma.

ADELANTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2027-2030

Durante su intervención ante la junta, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha revelado que el alto grado de cumplimiento de los objetivos permite a la empresa anticipar un año el nuevo ciclo estratégico. Por ello, tras el verano dará inicio el diseño del nuevo plan para el periodo 2027-2030. Manrique ha adelantado que la División de Agua tendrá un papel "importantísimo y diferenciador" en esta nueva etapa.

Asimismo, el presidente ha elogiado el desempeño de Pedro Sigüenza como consejero delegado (nombrado en la junta de 2025), calificando su labor de "fundamental" para expandir la cartera, mejorar la rentabilidad y generar valor.

RÉCORD HISTÓRICO EN LA CARTERA DE PROYECTOS

En su primer balance ante los accionistas, Sigüenza ha celebrado el incremento del flujo de caja disponible y la revalorización significativa de los activos concesionales.

Entre los hitos logrados durante el ejercicio de 2025, ha destacado el récord de adjudicaciones logrado, al conseguir cinco adjudicaciones de proyectos concesionales por segundo año consecutivo; la cartera "histórica" de 67.425 millones tras contratar 13.600 millones de euros, y la solvencia financiera acreditada al obtener la calificación de rating de grado de inversión por parte de la agencia internacional Morningstar.

En cuanto a las desinversiones, se materializó la venta de tres activos en Colombia por valor de 1.565 millones de dólares, superando la valoración estimada en su Investor Day, y en lo relativo a la expansión internacional, cabe destacar que la firma reforzó su posicionamiento en los mercados estratégicos de habla inglesa y en su división de Agua.