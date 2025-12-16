La salida del fondo británico Trilantic de Talgo se cerrará este miércoles, según fuentes del sector

Archivo - Tren de Talgo. - TALGO - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La venta del 29% del capital social que el fondo británico Trilantic posee en Talgo se cerrará este miércoles, según han asegurado a Europa Press fuentes cercanas a la operación, lo que se sucede al 'visto bueno' dado por los accionistas de Talgo hace unos días a su plan de reestructuración.

En este sentido, dicho plan permitirá la salida de Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con la aportación de fondos por parte del Estado y del Gobierno vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía.

En una junta extraordinaria celebrada el viernes pasado con un cuórum del 58,4%, se aprobó con más del 97% de los votos a favor todos los puntos del orden del día que permitirán acometer el nuevo esquema de financiación de la compañía.

Su presidente, Carlos Palacio Oriol, que será sustituido próximamente, ha defendido que estos acuerdos han sido "indispensables" para preservar el futuro de la firma y proteger tanto a accionistas como a los trabajadores, clientes y acreedores.

En un comunicado posterior, Talgo lamentó los dos años de negociaciones que han transcurrido desde que Trilantic se abriese a abandonar el capital, incluida la negativa del Gobierno a la compra de Talgo por una empresa húngara. Esta decisión fue recurrida ante la Justicia por Pegaso, vehículo en el que estaba presente tanto Trilantic como los Oriol.

La sociedad hizo hincapié en los efectos negativos derivados de la incertidumbre provocada por los cambios accionariales. Además, la oferta húngara ascendía a 5 euros por acción frente a los 4,25 euros por los que Trilantic venderá sus títulos.

En la junta se ha aprobó un aumento de capital de 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros, la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones y la formalización de contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Por otra parte, se ha reducido el número de miembros del consejo de administración a ocho. Así, la SEPI, en calidad de futuro nuevo accionista, ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como consejero dominical en Talgo.

Alantra ha asesorado a Talgo durante la compraventa con su refinanciación global y la obtención de financiación adicional, así como Mirai Investments, inversor líder en el consorcio respaldado por Sidenor.