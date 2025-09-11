Sánchez asegura que los "buenos datos" económicos son "solo el comienzo" de la "gran revolución industrial" de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a su llegada a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). Durante el acto, Doña Sofía amadrina la botad - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los "buenos datos" económicos que se registran en España son "solo el comienzo" de la "gran revolución industrial" que vivirá el país.

Así lo ha trasladado este jueves en los astilleros de Navantia Ferrol durante su discurso en el acto de botadura de la primera de las serie de cinco fragatas F-110, la F-111 'Bonifacio'.

En su discurso, en un acto en el que ha estado presente la reina Sofía --madrina del barco-- y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente ha destacado a Ferrol como una ciudad que "ha sabido resistir" y "también resucitar" y a la que el Gobierno de España "no va a parar de apoyar jamás".

Dicho esto, ha agradecido y dado la enhorabuena a todos los profesionales que participaron en la construcción del navío. "Y os pido que continuemos avanzando porque esto es solo el principio", ha trasladado.

"Los buenos datos que estamos viviendo son solo el comienzo de nuestra gran revolución industrial", "tan necesaria para muchos territorios de nuestro país, como Ferrol, como Galicia", ha manifestado para asegurar que "por primera vez en la historia" se dispone de "todos los ingredientes".

Todo ello en un discurso en el que el presidente ha definido a España como una "nación abierta y próspera", una "nación industrial".

