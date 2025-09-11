Santander y Cooperativas Agro-alimentarias renuevan su acuerdo para apoyar a más de 3.650 cooperativas

El director de Clientes, Rentabilidad e Instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca. - SANTANDER

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España han renovado su acuerdo de colaboración para apoyar a más de un millón de socios, agricultores y ganaderos que tendrán a su disposición la red de oficinas de Santander.

A su vez, según el banco de Ana Botín, contarán con una "amplia" oferta de productos, entre los que destacan los préstamos para la adquisición de fincas y su posterior transformación en cultivos de alto valor, junto con las líneas de financiación a corto plazo, los créditos campaña y la financiación de insumos y anticipos de subvenciones.

Durante la firma del convenio, el director de Clientes, Rentabilidad e Instituciones de Santander España, Javier Cortadellas, ha subrayado la "apuesta total" del banco por el sector agroalimentario, la "cercanía y especialización" para conocer sus proyectos e impulsarlos para que ganen en rentabilidad y competitividad.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Vilafranca, ha señalado que la renovación de este acuerdo permite a sus cooperativas y a sus socios contar con el respaldo del banco para la puesta en marcha de los proyectos e iniciativas necesarias para afianzarse como uno de los sectores estratégicos dentro de la economía española.

Por último, Santander ha recordado que apoyó al sector agroalimentario español con 2.975 millones de euros en la primera mitad de 2025, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando además las 125 sucursales especializadas en el Negocio Agro en España.