Santander, Inditex y Telefónica, las empresas españolas más admiradas en 2026, según la lista 'Fortune'

Archivo - Logos de Inditex, Telefónica y Santander - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander, Inditex y Telefónica son las tres compañías españolas que figuran, por tercer año consecutivo, en la lista 'Fortune' de empresas más admiradas a nivel mundial de 2026, compuesta por un total de 325 empresas de más de 50 sectores.

En concreto, este ranking, que se elabora desde 1997, reconoce a las entidades mejor valoradas entre las firmas más grandes a nivel internacional tras hacer más de 3.000 encuestas a directivos, ejecutivos y analistas.

Para este informe, realizado por la revista 'Fortune', se pide a los participantes que califiquen a las empresas según nueve criterios, como la responsabilidad social, la inversión a largo plazo, la calidad de los productos o servicios, el uso de los activos corporativos o la innovación.

Así, la puntuación de una entidad debe situarse en la mitad superior de la encuesta de su sector para figurar en la lista final.

SANTANDER CIERRA EL 'TOP 5' DE BANCOS MÁS ADMIRADOS

En concreto, Santander se ha colocado como el quinto banco más admirado del mundo, mientras que Inditex se sitúa la sexta en el sector del retail global, y Telefónica se ha situado como la primera teleco europea y la tercera mundial en lo que a términos de admiración se refiere. Entre los aspectos más valorados de la empresa de telecomunicaciones, según ha destacado la propia compañía, resaltan la "capacidad de innovación, la competitividad global o la calidad de sus productos y servicios".

En cuanto al primer puesto del ranking global, 'Fortune' ha subrayado que que lo encabece por 19 año consecutivo Apple es "algo casi inconcebible". "Los observadores de Apple pueden preocuparse por su falta de avances en Inteligecia Artificial (IA), pero sigue obteniendo las mejores calificaciones de los encuestados, que valoran la gestión inteligente del talento, el capital y las cadenas de suministro tanto como la innovación", ha enfatizado la publicación estadounidense.

Asimismo, 'Fortune' ha llamado la atención sobre que la IA "es la noticia más importante en el ámbito tecnológico, pero no es ni mucho menos la única". "Dicho esto, la IA es una fuerza importante que ha influido en la lista de este año", ha señalado la revista, que al hilo ha apuntado que el gigante de los microprocesadores Nvidia ocupa el cuarto puesto, mientras que dos recién llegados, el fabricante de chips Advanced Micro Devices (48) y la plataforma tecnológica empresarial Workday (empatada en el puesto 49), "pueden agradecer a la IA su creciente protagonismo".

En concreto, el 'top 10' del ranking lo encabeza la tecnológica Apple, seguida por la creadora de software Microsoft y, en tercer puesto, el gigante del retail Amazon. En cuarto lugar se encuentra la compañía de semiconductores Nvidia, y, por detrás, el banco JPMorgan Chase, la aseguradora Berkshire Hathaway y la cadena de grandes almacenes Costco Wholesale.

Por último, en el octavo puesto se encuentra la tecnológica Alphabet, y, cerrando la lista, la también cadena de grandes almacenes Walmart y la financiera estadounidense American Express.