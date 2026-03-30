El sector agroalimentario genera un valor añadido bruto (VAB) de 130.808 millones, un 3,7% más

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario español, que incluye el sector primario, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y la comercialización de productos agroalimentarios, ha generado un valor añadido bruto (VAB) de 130.808 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,7 % en términos reales (eliminando el efecto de la inflación) respecto al año anterior y aporta el 9% del VAB total de la economía española, según los datos del 'Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas', elaborado por Cajamar.

En concreto, el sector agroalimentario se consolida como uno de los más peso en la economía española, ya que también es un 'motor' de empleo al representar el 11,6% de los ocupados totales que hay en España. En 2024, generó un total de 2,55 millones de puestos de trabajo, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto al año anterior.

El informe revela que la fase de comercialización es la que más aporta tanto al VAB total de la economía española como al empleo, al contribuir con el 3,7% y el 5,8%, respectivamente, le sigue el sector primario que genera el 2,9% del VAB y el 3,5% del empleo y, por último, la industria de la transformación con el 2,4 % del VAB y el 2,3%, en cada caso.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el crecimiento del valor añadido del sector agroalimentario, con un aumento del 6,3% en 2024. Esta región junto con Cataluña y Comunidad Valenciana concentran el 44,3% del VAB que aporta el sector a la economía española.

Estas tres mismas regiones aportan casi la mitad del empleo del sector agroalimentario (Andalucía, el 21,6%; Cataluña, 14%; y la Comunidad Valenciana, 10,3%) y más de dos tercios de las exportaciones.

El informe muestra las diferencias de competitividad que hay entre regiones en lo que al sector agroalimentario se refiere. Así, en un contexto en el que la competitividad del sector nacional es un 19% superior a la de la UE-27, Castilla-La Mancha y Aragón encabezan el ranking de las regiones españolas, con un coste laboral por unidad de valor añadido un 24% y un 21% por debajo de la media nacional.

La Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias se sitúan en el otro extremo del ranking, con un coste laboral unitario que es un 27% y 26% superior, respectivamente, al de España.

LAS EXPORTACIONES CRECEN CASI UN 6%

Respecto a las exportaciones, uno de los pilares fundamentales del sector en España, siguen creciendo, ya que las empresas agroalimentarias vendieron sus productos en el exterior por valor de 74.231 millones de euros en 2024, lo que significa un aumento del 5,9% respecto al año anterior y representan el 19,3% del total de las exportaciones españolas.

Los principales destinos de las exportaciones de fruta española son Alemania (28,1%), Francia (18%), Reino Unido (8,9%), Italia (7%) y Países Bajos (6,7%), mientras que el del cárnico son Francia (13,2%), Italia (10,9%), China (10,6%), Portugal (9,9%) y Japón (7,7%).

Por su parte, las exportaciones de legumbres y hortalizas se concentran en Alemania (27,4%), Francia (14,9%), Reino Unido (14,6%) y Países Bajos (8,2 %). En cuanto al aceite, se vende sobre todo a Italia (21,7%), Estados Unidos (14,3%), Francia (10,6%) y Portugal (9,7%).